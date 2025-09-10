ВИДЕО. Фанаты освистали игрока сборной Франции в матче с Исландией

9 сентября состоялся матч между сборными Франции и Исландии в отборе к чемпионату мира 2026.

Матч второго тура группы D прошел на известном стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Исландцы шокировали хозяев еще в первом тайме, открыв счет встречи. Французы смогли до перерыва вернуть паритет, а после перерыва подопечные Дидье Дешама забили еще и второй мяч.

На последних минутах гости могли спасти ничью, но судья отменил взятие ворот. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:1.

На 70-й минуте матча произошел неприятный эпизод для сборной Франции. Главный тренер выпустил на замену полузащитника Адриена Рабьо, которого фанаты восприняли негативно и начали освистывать.

Адриен пытался не обращать внимания на крики болельщиков, однако не услышать их гул было трудно.