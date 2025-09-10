Ребров признался, почему заменил Ваната, когда нужно было забивать
Главный тренер сборной Украины прокомментировал замену форварда в матче с Азербайджаном
Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. Подопечные Сергея Реброва не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.
После финального свистка главный тренер «сине-желтых» прокомментировал замену форварда Владислава Ваната, который вышел в стартовом составе, однако при счете 1:0 покинул поле и отправился на скамейку запасных:
– При счете 1:0, когда нужно было забивать, поле покинул Ванат, который за три недели сыграл 15 минут.
– Потому что у Ваната было повреждение. Мне в перерыве врач сказал, что он чувствует, но он берется за игру. Мы не то, что не рисковали, а нужна была интенсивность в игре. Если игрок чувствует дискомфорт, то, наверное, он не будет играть на 100 процентов, – признался Ребров.
После двух туров сборные Украины и Азербайджана набрали по одному баллу, Исландия имеет три очка, а в активе команды Франции – шесть зачетных пунктов. 10 октября подопечные Реброва сыграют на выезде против Исландии.
