Сборная УКРАИНЫ
15 сентября 2025, 00:58 | Обновлено 15 сентября 2025, 01:14
Заховайло дал совет Шевченко после позора сборной против Азербайджана

«Сине-желтые» сыграли вничью 1:1

facebook. Вячеслав Заховайло

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения матча известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло призвал руководство УАФ сменить тренерский штаб в сборной.

«Падение национального футбола продолжается. Абсолютно безликая, бессмысленная, хаотичная в атаке игра сборной Украины.

Напрашивается вопрос. Что делать?

Нужно взбодрить команду. Как это сделать? Возвращение итальянцев, пожалуй, идеальное решение. Похоже, игроки не верят в идеи тренера.

Вот мне интересно, кто ответит за результат? Жизнь продолжается. Слава Украине!», – сказал Заховайло.

Вячеслав Заховайло сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
Комментарии
