Заховайло дал совет Шевченко после позора сборной против Азербайджана
«Сине-желтые» сыграли вничью 1:1
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
После завершения матча известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло призвал руководство УАФ сменить тренерский штаб в сборной.
«Падение национального футбола продолжается. Абсолютно безликая, бессмысленная, хаотичная в атаке игра сборной Украины.
Напрашивается вопрос. Что делать?
Нужно взбодрить команду. Как это сделать? Возвращение итальянцев, пожалуй, идеальное решение. Похоже, игроки не верят в идеи тренера.
Вот мне интересно, кто ответит за результат? Жизнь продолжается. Слава Украине!», – сказал Заховайло.
