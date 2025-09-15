Заховайло дал совет Шевченко после позора сборной против Азербайджана

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло призвал руководство УАФ сменить тренерский штаб в сборной.

«Падение национального футбола продолжается. Абсолютно безликая, бессмысленная, хаотичная в атаке игра сборной Украины.

Напрашивается вопрос. Что делать?

Нужно взбодрить команду. Как это сделать? Возвращение итальянцев, пожалуй, идеальное решение. Похоже, игроки не верят в идеи тренера.

Вот мне интересно, кто ответит за результат? Жизнь продолжается. Слава Украине!», – сказал Заховайло.