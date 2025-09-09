Испания09 сентября 2025, 21:54 |
317
0
Предложение сделано. Реал может попрощаться с футболистом
Рауль Асенсио привлекает внимание «Севильи»
Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио привлекает внимание «Севильи». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, «Севилья» сделала запрос на аренду 22-летнего футболиста. Клубы ведут переговоры.
В прошедшем сезоне Рауль Асенсио провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Лунин вернулся к полноценным тренировкам.
