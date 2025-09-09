Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Предложение сделано. Реал может попрощаться с футболистом

Рауль Асенсио привлекает внимание «Севильи»

Предложение сделано. Реал может попрощаться с футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио привлекает внимание «Севильи». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «Севилья» сделала запрос на аренду 22-летнего футболиста. Клубы ведут переговоры.

В прошедшем сезоне Рауль Асенсио провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

