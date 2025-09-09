ФОТО. Лунин вернулся к полноценным тренировкам

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вернулся к тренировкам.

26-летний футболист, который пропустил 2 матча сборной Украины из-за травмы, вернулся к тренировкам с основной группой испанского гранда. Ближайший матч «Реал» проведет 13 августа – в рамках Ла Лиги встретятся с «Реалом Сосьедад».

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

