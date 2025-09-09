Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин вернулся к полноценным тренировкам
Испания
09 сентября 2025, 20:02 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:03
93
0

ФОТО. Лунин вернулся к полноценным тренировкам

Украинский голкипер вернулся к тренировкам с основной группой

09 сентября 2025, 20:02 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:03
93
0
ФОТО. Лунин вернулся к полноценным тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вернулся к тренировкам.

26-летний футболист, который пропустил 2 матча сборной Украины из-за травмы, вернулся к тренировкам с основной группой испанского гранда. Ближайший матч «Реал» проведет 13 августа – в рамках Ла Лиги встретятся с «Реалом Сосьедад».

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в Ла Лиге.

По теме:
Тренер Реала – лучший наставник Ла Лиги в августе. Статистика испанца
Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в Ла Лиге
Мбаппе попросил Переса подписать топ-игрока для доминации в Европе
фото тренировка Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Теннис | 09 сентября 2025, 13:20 12
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021

Александра в первом раунде турнире WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09 сентября 2025, 06:55 4
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»

Экс-тренер – о матче Азербайджан – Украина

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте
Футбол | 09.09.2025, 20:34
ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте
ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 09.09.2025, 20:27
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем