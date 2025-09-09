Зинченко догонит Реброва по количеству матчей за сборную Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 18:50 |
Вспомним всех футболистов, сыгравших 75+ матчей в составе «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины сыграет в Баку против сборной Азербайджана матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Уже известен стартовый состав украинской команды.

Александр Зинченко сыграет 75-й матч за сборную Украины. Интересным фактом является то, что такое же количество встреч за национальную команду провел нынешний главный тренер Сергей Ребров.

Николай Матвиенко в 79-й раз выйдет на поле в составе сборной Украины.

Вспомним всех футболистов, которые сыграли 75+ матчей в составе «сине-желтых».

Футболисты, сыгравшие 75+ матчей за сборную Украины

  • 144 – анатолий тимощук
  • 125 – Андрей Ярмоленко
  • 111 – Андрей Шевченко
  • 102 – Андрей Пятов
  • 100 – Руслан Ротань
  • 98 – Олег Гусев
  • 92 – Александр Шовковский
  • 87 – Евгений Коноплянка
  • 87 – Тарас Степаненко
  • 79 – Николай Матвиенко *
  • 75 – Сергей Ребров
  • 75 – Александр Зинченко *
По теме:
ФОТО. Рефери назначил и отменил пенальти для Украины в игре с Азербайджаном
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку
