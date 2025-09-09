Зинченко догонит Реброва по количеству матчей за сборную Украины
Вспомним всех футболистов, сыгравших 75+ матчей в составе «сине-желтых»
Сегодня, 9 сентября, сборная Украины сыграет в Баку против сборной Азербайджана матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Уже известен стартовый состав украинской команды.
Александр Зинченко сыграет 75-й матч за сборную Украины. Интересным фактом является то, что такое же количество встреч за национальную команду провел нынешний главный тренер Сергей Ребров.
Николай Матвиенко в 79-й раз выйдет на поле в составе сборной Украины.
Вспомним всех футболистов, которые сыграли 75+ матчей в составе «сине-желтых».
Футболисты, сыгравшие 75+ матчей за сборную Украины
- 144 – анатолий тимощук
- 125 – Андрей Ярмоленко
- 111 – Андрей Шевченко
- 102 – Андрей Пятов
- 100 – Руслан Ротань
- 98 – Олег Гусев
- 92 – Александр Шовковский
- 87 – Евгений Коноплянка
- 87 – Тарас Степаненко
- 79 – Николай Матвиенко *
- 75 – Сергей Ребров
- 75 – Александр Зинченко *
