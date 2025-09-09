Зинченко догонит Реброва по количеству матчей за сборную Украины

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины сыграет в Баку против сборной Азербайджана матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Уже известен стартовый состав украинской команды.

Александр Зинченко сыграет 75-й матч за сборную Украины. Интересным фактом является то, что такое же количество встреч за национальную команду провел нынешний главный тренер Сергей Ребров.

Николай Матвиенко в 79-й раз выйдет на поле в составе сборной Украины.

Вспомним всех футболистов, которые сыграли 75+ матчей в составе «сине-желтых».

Футболисты, сыгравшие 75+ матчей за сборную Украины