Утверждены даты и время проведения матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 7-го тура. Поединки будут сыграны с 26 по 29 сентября в течение четырех дней.

Первая встреча этого тура состоится в пятницу, когда на поле выйдут «Кудровка» и «Эпицентр». Заключительный матч пройдет в понедельник – в Ровно встретятся местный «Верес» и житомирское «Полесье».

После четырех туров в чемпионате лидирует киевское «Динамо», в активе которого двенадцать баллов. Подопечные Александра Шовковского победили во всех поединках сезона 2025/26. В тройке лучших расположились также донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки (по десять пунктов).

Турнирную таблицу замыкают «Эпицентр» и «Александрия», которые так и не набрали зачетные баллы и занимают 15-ю и 16-ю позицию соответственно.

Расписание 7-го тура Украинской Премьер-лиги:

26 сентября (пятница)

18:00, Кудровка – Эпицентр

27 сентября (суббота)

13:00, Александрия – Полтава

15:30, Заря – Оболонь

18:00, Карпаты – Динамо

28 сентября (воскресенье)

13:00, ЛНЗ – Кривбасс

15:30, Металлист 1925 – Колос

18:00, Рух – Шахтер

29 сентября (понедельник)