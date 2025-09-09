Утверждены даты и время проведения матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги
Поединки седьмого тура будут сыграны с 26 по 29 сентября
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 7-го тура. Поединки будут сыграны с 26 по 29 сентября в течение четырех дней.
Первая встреча этого тура состоится в пятницу, когда на поле выйдут «Кудровка» и «Эпицентр». Заключительный матч пройдет в понедельник – в Ровно встретятся местный «Верес» и житомирское «Полесье».
После четырех туров в чемпионате лидирует киевское «Динамо», в активе которого двенадцать баллов. Подопечные Александра Шовковского победили во всех поединках сезона 2025/26. В тройке лучших расположились также донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки (по десять пунктов).
Турнирную таблицу замыкают «Эпицентр» и «Александрия», которые так и не набрали зачетные баллы и занимают 15-ю и 16-ю позицию соответственно.
Расписание 7-го тура Украинской Премьер-лиги:
26 сентября (пятница)
- 18:00, Кудровка – Эпицентр
27 сентября (суббота)
- 13:00, Александрия – Полтава
- 15:30, Заря – Оболонь
- 18:00, Карпаты – Динамо
28 сентября (воскресенье)
- 13:00, ЛНЗ – Кривбасс
- 15:30, Металлист 1925 – Колос
- 18:00, Рух – Шахтер
29 сентября (понедельник)
- 18:00, Верес – Полесье
