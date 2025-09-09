Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Утверждены даты и время проведения матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 15:35 |
Утверждены даты и время проведения матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги

Поединки седьмого тура будут сыграны с 26 по 29 сентября

УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 7-го тура. Поединки будут сыграны с 26 по 29 сентября в течение четырех дней.

Первая встреча этого тура состоится в пятницу, когда на поле выйдут «Кудровка» и «Эпицентр». Заключительный матч пройдет в понедельник – в Ровно встретятся местный «Верес» и житомирское «Полесье».

После четырех туров в чемпионате лидирует киевское «Динамо», в активе которого двенадцать баллов. Подопечные Александра Шовковского победили во всех поединках сезона 2025/26. В тройке лучших расположились также донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки (по десять пунктов).

Турнирную таблицу замыкают «Эпицентр» и «Александрия», которые так и не набрали зачетные баллы и занимают 15-ю и 16-ю позицию соответственно.

Расписание 7-го тура Украинской Премьер-лиги:

26 сентября (пятница)

  • 18:00, Кудровка – Эпицентр

27 сентября (суббота)

  • 13:00, Александрия – Полтава
  • 15:30, Заря – Оболонь
  • 18:00, Карпаты – Динамо

28 сентября (воскресенье)

  • 13:00, ЛНЗ – Кривбасс
  • 15:30, Металлист 1925 – Колос
  • 18:00, Рух – Шахтер

29 сентября (понедельник)

  • 18:00, Верес – Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило звездного легионера. Он не подошел Ротаню
Полесье-2 – Атлет – 6:0. Дубли Раско и Йоки. Видео голов и обзор матча
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
