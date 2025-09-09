Левченко объяснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины: «Я не вижу..»

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко заговорил об отставке Сергея Реброва с должности главного тренера «сине-желтых».

– После Бельгии не выглядело логичным поменять тренера?

– Реброва убрать ты можешь, но я не вижу внутри Украины и за ее пределами тренера, которому удалось в сжатый отрезок полностью поменять игру. Или доверить молодым тренерам в системе УАФ.

Дать им полный карт-бланш, зажмуриться на результат и работать над построением игры. Не менее важно, как игроки со статусом будут воспринимать этого тренера. Авторитарный стиль управления командой не будет работать с младшим поколением. Это также нужно учитывать.

Тренер сборной в первую очередь должен быть и психологом, и менеджером, и отцом, и близким другом, чтобы добиться результата. Человек должен понимать, как мыслит футболист, считывать его настроение.

Национальная сборная Украины провально сыграла матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Подопечные Сергея Реброва выиграли номинально домашний матч (3:1), но позорно уступили ответный матч (0:3).