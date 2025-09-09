Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 14:54 | Обновлено 09 сентября 2025, 14:57
Левченко объяснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины: «Я не вижу..»

Евгений Левченко не видит специалиста, который сможет качественно заменить Сергея Реброва

Левченко объяснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины: «Я не вижу..»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко заговорил об отставке Сергея Реброва с должности главного тренера «сине-желтых».

– После Бельгии не выглядело логичным поменять тренера?

– Реброва убрать ты можешь, но я не вижу внутри Украины и за ее пределами тренера, которому удалось в сжатый отрезок полностью поменять игру. Или доверить молодым тренерам в системе УАФ.

Дать им полный карт-бланш, зажмуриться на результат и работать над построением игры. Не менее важно, как игроки со статусом будут воспринимать этого тренера. Авторитарный стиль управления командой не будет работать с младшим поколением. Это также нужно учитывать.

Тренер сборной в первую очередь должен быть и психологом, и менеджером, и отцом, и близким другом, чтобы добиться результата. Человек должен понимать, как мыслит футболист, считывать его настроение.

Национальная сборная Украины провально сыграла матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Подопечные Сергея Реброва выиграли номинально домашний матч (3:1), но позорно уступили ответный матч (0:3).

Евгений Левченко Сергей Ребров отставка сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: XSport
pricolist
Фігня це все, є купа іноземних спеціалістів за ту саму зарплату з радістю прибіжуть до нас працювати. Якщо Ребров не виведе збірну на ЧС, то нехай далі арабів тренує в чемпіонаті водокачки 
Кирилл Бондаренко
Эта высер по заказу ФФУ,однозначно.Сборная деградирует с каждым днем все больше и больше.Реброва нужно было уволнять,еще после позорного Евро.
Falko
Таладна, "не бачу", а Леоненко, а Сабо? Та й узагалі, в нас щоразу стільки експертів вилазить розповісти, кого треба викликати, як правильно тренувати, кого ставити у старт, на якій хвилині робити заміни і яку тактику використовувати. Признач будь-кого з них - і він усім франціям покаже магадан із чорнобилем.
