В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован

Руководство турецкого «Фенербахче» нашло смену португальскому специалисту Жозе Моуриньо, недавно покинувшему должность главного тренера клуба.

По информации источника, руководство турецкого гранда ведет переговорный процесс по назначению Доменико Тедеско главным тренером. 39-летний коуч уже дал устное согласие на соглашение с Фенербахче. Личный контракт наставника будет рассчитан до 2027 года.

Последним местом работы Доменико была сборная Бельгии – Тедеско работал с Красными дьяволами с 2023 года. Желтые канарейки не смогли пробиться в основной этап Лиги чемпионов. В турецкой Суперлиге клуб набрал семь очков в трех стартовых турах.