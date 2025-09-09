Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
Турция
09 сентября 2025, 15:17 |
1073
0

В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован

Звездного португальца заменит Доменико Тедеско

09 сентября 2025, 15:17 |
1073
0
В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Руководство турецкого «Фенербахче» нашло смену португальскому специалисту Жозе Моуриньо, недавно покинувшему должность главного тренера клуба.

По информации источника, руководство турецкого гранда ведет переговорный процесс по назначению Доменико Тедеско главным тренером. 39-летний коуч уже дал устное согласие на соглашение с Фенербахче. Личный контракт наставника будет рассчитан до 2027 года.

Последним местом работы Доменико была сборная Бельгии – Тедеско работал с Красными дьяволами с 2023 года. Желтые канарейки не смогли пробиться в основной этап Лиги чемпионов. В турецкой Суперлиге клуб набрал семь очков в трех стартовых турах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ
Зидан готовится к возвращению в футбол. Но придется подождать один год
Доменико Тедеско Фенербахче Жозе Моуриньо назначение тренера чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков принял важное решение по сборной после российского обстрела
Футбол | 09 сентября 2025, 14:56 1
Судаков принял важное решение по сборной после российского обстрела
Судаков принял важное решение по сборной после российского обстрела

Полузащитник, несмотря на атаку на свой дом, готов играть

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09 сентября 2025, 08:26 2
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»

Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09.09.2025, 07:42
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 11:23
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 2
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем