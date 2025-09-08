Президент Фенербахче впервые объяснил причины увольнения Моуриньо

Президент турецкого клуба «Фенербахче» Али Коч впервые прокомментировал увольнение известного тренера Жозе Моуринью в конце лета после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

«Почему мы отпустили Моуринью? Впервые объявляю это публично. Это было болезненное расставание. Наша химия совпадала, результаты налицо. То, что мы смогли пригласить его сюда, уже было большим достижением.

Самое трудное было расставаться с человеком, с которым я дружу. Когда мы приглашали тренера, мы знали, что он предпочитает оборонительный стиль игры. Но к концу сезона мы договорились, что нам нужно играть более доминирующе. Наша генетика – набирать 99 очков с 99 голами.

Выбытие от «Бенфики» само по себе не проблема, но способ, которым мы вылетели, был неприемлемым. Это дало мне ощущение, что футбол прошлого года продолжится.

Мы расстались, потому что верили, что эта команда способна показывать лучший футбол. Такой футбол работает в Европе, но в Турции мы должны доминировать почти в каждом матче. В каждой игре мы боремся, чтобы отыграться и выйти вперед», – сказал Коч.