Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-тренер Реала полез в политику и захотел провести матч Украина – россия
Другие новости
Экс-тренер Реала полез в политику и захотел провести матч Украина – россия

Гус Хиддинк отличился неоднозначным заявлением

Экс-тренер Реала полез в политику и захотел провести матч Украина – россия
Getty Images/Global Images Ukraine. Гус Хиддинк

Бывший наставник «Челси», «Реала» и сборной Нидерландов Гус Хиддинк полез в политику и предположил, что футбол может стать вспомогательным элементом для завершения российской агрессии против Украины.

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, рф и Европы. Победитель не важен... Миру нужно положить этому конец! Футбол может быть очень полезен – во время и после турнира все должны сложить оружие», – сказал Хиддинк.

Ранее владелец «Ноттингем Форест» шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии.

Гус Хиддинк сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
taras_sidyi
Точно, що б ще міг сказати колишній бронзовий призер ЄВРО2008 зі збірною русаків і руснявого анжї
Андрій Заліщук
А ще давай ультрас з України і росії розмістимо поруч в сусідніх секторах, ото футБОЙчік буде
