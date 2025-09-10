Экс-тренер Реала полез в политику и захотел провести матч Украина – россия

Бывший наставник «Челси», «Реала» и сборной Нидерландов Гус Хиддинк полез в политику и предположил, что футбол может стать вспомогательным элементом для завершения российской агрессии против Украины.

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, рф и Европы. Победитель не важен... Миру нужно положить этому конец! Футбол может быть очень полезен – во время и после турнира все должны сложить оружие», – сказал Хиддинк.

