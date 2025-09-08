Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine. Евангелос Маринакис

Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис (за который будет играть Александр Зинченко) и греческого «Олимпиакоса» (где играет Роман Яремчук) нашел вариант решения войны в Украине.

«Если перестать финансировать Зеленского и эту власть, то война должна быстро закончиться. Отдайте россии часть территорий Украины – это поможет урегулировать конфликт. Это единственный компромисс. Пришло время остановить эту войну», – отметил Маринакис.

Маринакису ответил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Гитлер когда-то сказал: «В Чехословакии много немецких людей, здесь их оскорбляют, поэтому я пойду и защищу их. Идентичные слова сейчас говорит путин об Украине», – отметил Джонсон.

Ранее ультрас «Динамо» отреагировали на трансфер футболиста, который постит российский контент.

Дмитрий Олейник Источник: The Economist
IronValdemar
Як земля носить таких дебілів?
Ответить
0
