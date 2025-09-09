Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 13:07 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:09
294
0

Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины

Тарас Михалик оценил влияние смены тренера Азербайджана

09 сентября 2025, 13:07 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:09
294
0
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик высказался об увольнении главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша перед матчем с Украиной.

По словам Михалика, уход португальского специалиста с должности сильно не повлияет на азербайджанскую команду.

– То, что накануне противостояния с азербайджанской сборной был уволен ее главный тренер Фернанду Сантуш пригодится украинцам?

– Не думаю, ведь португалец только какой-то год находился у руля и не сумел помочь своим новым подопечным прервать серию неудач. К тому же, он – легионер и так не стал своим.

Матч между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября на «стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку, начало в 19:00.

По теме:
Венесуэла – Колумбия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Экс-игрок сборной Азербайджана: «Возможности украинцев мне хорошо известны»
Боливия – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина Тарас Михалик Фернанду Сантуш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 11:23 43
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09 сентября 2025, 06:55 2
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»

Экс-тренер – о матче Азербайджан – Украина

Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 14:27
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09.09.2025, 08:26
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 28
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем