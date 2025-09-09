Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик высказался об увольнении главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша перед матчем с Украиной.

По словам Михалика, уход португальского специалиста с должности сильно не повлияет на азербайджанскую команду.

– То, что накануне противостояния с азербайджанской сборной был уволен ее главный тренер Фернанду Сантуш пригодится украинцам?

– Не думаю, ведь португалец только какой-то год находился у руля и не сумел помочь своим новым подопечным прервать серию неудач. К тому же, он – легионер и так не стал своим.

Матч между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября на «стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку, начало в 19:00.