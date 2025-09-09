Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
Тарас Михалик оценил влияние смены тренера Азербайджана
Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик высказался об увольнении главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша перед матчем с Украиной.
По словам Михалика, уход португальского специалиста с должности сильно не повлияет на азербайджанскую команду.
– То, что накануне противостояния с азербайджанской сборной был уволен ее главный тренер Фернанду Сантуш пригодится украинцам?
– Не думаю, ведь португалец только какой-то год находился у руля и не сумел помочь своим новым подопечным прервать серию неудач. К тому же, он – легионер и так не стал своим.
Матч между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября на «стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку, начало в 19:00.
