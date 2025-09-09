Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Азербайджан потерял уверенность». Кварцяный оценил соперника Украины
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 12:21 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:22
Игра, от которой все ждут только положительного результата

Один из самых авторитетных украинских специалистов, многолетний главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал корреспонденту Sport.ua о своих ожиданиях от матча отборочного цикла ЧМ-2026 Азербайджан – Украина, который сегодня состоится в Баку.

– После поражения от французов турнирные перспективы в отборочной группе вынуждают сборную Украины играть только на победу.

– Пока еще неизвестно, как будет формироваться турнирная таблица на групповом этапе. Ведь возможны любые неожиданные результаты. Я всегда обращаю внимание на выступления сборной Азербайджана, ведь когда-то в период моей работы во главе «Волыни» в ней играли хорошие азербайджанские легионеры. Но сейчас национальная команда этой страны потеряла уверенность, приоритетность. Если раньше четверо моих подопечных выступали за Азербайджан и, вылетев играть в составе сборной в Сербию, обыгрывали балканцев в Белграде со счетом 3:1, то теперь, как мне кажется, азербайджанцы не имеют шансов победить даже третий состав сербов. Казалось бы, у нашего сегодняшнего соперника появился финансовый потенциал, но качество азербайджанских игроков пока себя не проявляет. Не исключаю, что наша сборная во Вроцлаве играла с оглядкой на матч с Азербайджаном и могла рассчитывать, что последние силы для трех очков нужно будет отдать именно в этой игре. Игра сборной Украины позволяет смотреть в ближайшее будущее с оптимизмом. Есть определенные приоритетные качества, есть организованность и желание побеждать. Могу сказать, что даже в том матче с французами игра не была безнадежной. Просто так сложилось. Иногда бывает, что одна команда имеет преимущество на протяжении всего игрового времени, но не может выиграть. Наша сборная не относится ни к аутсайдерам, ни к середнякам – она где-то между топ-сборными и командами среднего уровня.

– Какие у вас предчувствия перед матчем в Баку?

– Надеюсь, что у азербайджанцев мы выиграем. Ведь в игре с Францией проявились важные приоритетные качества. В частности, никто из футболистов не получил травмы. Думаю, все должно быть нормально.

– Как считаете, в бакинском матче Сергей Ребров даст возможность сыграть Тарасу Михавку?

– Не знаю. Ребров видит его вживую на тренировках. Вот и перед этим матчем он посмотрит, сколько у него движений, уверенности, желания. Футболист должен быть не только культурным и дисциплинированным, но и тактически изучать теорию на методических занятиях. И еще он должен сидеть и быть злым на весь мир, если у него нет шанса выйти в стартовом составе. А если и вышел, то хотя бы за одну минуту обязан показать, кто ты есть, и что больше меня никто не заменит. Мол, я должен играть в составе, а не просто сидеть и слушать или что-то отрабатывать на тренировке. А делать нужно все нестандартные вещи. Все это – манера развития личности, которая усиливает сборную, а не превращает игрока в простого туриста.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и азербайджанцами в Баку.

По теме:
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
Андрей Писаренко
