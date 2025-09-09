КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»

Один из игроков звездного состава киевского «Динамо» и сборной Украины 90-х годов Виталий Косовский поделился с корреспондентом Sport.ua ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа отбора на ЧМ-2026, в котором Украина сыграет в Баку против Азербайджана.

– После поражения от сборной Франции в условно домашнем матче наша команда вынуждена подходить к каждой следующей игре с максимальной ответственностью. Сегодняшняя встреча с Азербайджаном – не исключение.

Мы все живем, работаем, надеемся и верим в нашу сборную – но Франция есть Франция. Поэтому сегодня, после матча с французами, могу сказать только одно: никаких других мыслей, кроме победы, быть не может. У Азербайджана нужно только выигрывать. А вот в плане подготовки к этой игре все зависит от тренерского штаба и футболистов. Они должны выйти на поле в таком состоянии, чтобы действительно выглядеть достойно, доминировать и создавать моменты для взятия ворот. Нам обязательно нужно забить – и в этом нет ничего сложного.

– Накануне матча с Украиной у сборной Азербайджана сменился главный тренер. Может ли этот факт повлиять на его новых подопечных?

– Конечно, это влияет на игроков. Всегда, когда приходит новый человек, появляются новые мысли, новые взгляды и стиль. Наверное, Аббасов рассказал о своей философии, о своем видении футбола. Хотя за несколько дней очень сложно что-то изменить – прежде всего в тактическом плане. Но есть возможность поработать над психологией. Это тоже важный момент. Если брать в целом, то приход нового тренера дает команде определенный импульс: игроки заряжаются положительными эмоциями, слышат что-то новое – возможно, эффективное. Ну что ж, посмотрим, как это будет в сегодняшней игре.

– Каким вам видится характер сегодняшнего матча?

– Хочется увидеть содержательный футбол, в котором будут просматриваться варианты развития атаки, переходы от обороны к атаке и использование игровой аритмии. Мне нравится одно тренерское высказывание: «Вперед бежим быстро, а назад – еще быстрее». Все это очень важно. И защищаться должны абсолютно все, отходя за линию мяча. Так что все это мы надеемся увидеть в исполнении нашей сборной в Баку.

