Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 11:40 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:42
322
0

КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»

Как сыграет соперник сборной Украины с новым наставником

09 сентября 2025, 11:40 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:42
322
0
КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»
Виталий Косовский

Один из игроков звездного состава киевского «Динамо» и сборной Украины 90-х годов Виталий Косовский поделился с корреспондентом Sport.ua ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа отбора на ЧМ-2026, в котором Украина сыграет в Баку против Азербайджана.

– После поражения от сборной Франции в условно домашнем матче наша команда вынуждена подходить к каждой следующей игре с максимальной ответственностью. Сегодняшняя встреча с Азербайджаном – не исключение.

Мы все живем, работаем, надеемся и верим в нашу сборную – но Франция есть Франция. Поэтому сегодня, после матча с французами, могу сказать только одно: никаких других мыслей, кроме победы, быть не может. У Азербайджана нужно только выигрывать. А вот в плане подготовки к этой игре все зависит от тренерского штаба и футболистов. Они должны выйти на поле в таком состоянии, чтобы действительно выглядеть достойно, доминировать и создавать моменты для взятия ворот. Нам обязательно нужно забить – и в этом нет ничего сложного.

– Накануне матча с Украиной у сборной Азербайджана сменился главный тренер. Может ли этот факт повлиять на его новых подопечных?

– Конечно, это влияет на игроков. Всегда, когда приходит новый человек, появляются новые мысли, новые взгляды и стиль. Наверное, Аббасов рассказал о своей философии, о своем видении футбола. Хотя за несколько дней очень сложно что-то изменить – прежде всего в тактическом плане. Но есть возможность поработать над психологией. Это тоже важный момент. Если брать в целом, то приход нового тренера дает команде определенный импульс: игроки заряжаются положительными эмоциями, слышат что-то новое – возможно, эффективное. Ну что ж, посмотрим, как это будет в сегодняшней игре.

– Каким вам видится характер сегодняшнего матча?

– Хочется увидеть содержательный футбол, в котором будут просматриваться варианты развития атаки, переходы от обороны к атаке и использование игровой аритмии. Мне нравится одно тренерское высказывание: «Вперед бежим быстро, а назад – еще быстрее». Все это очень важно. И защищаться должны абсолютно все, отходя за линию мяча. Так что все это мы надеемся увидеть в исполнении нашей сборной в Баку.

Ранее сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном.

По теме:
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Виталий Косовский инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем
Футбол | 09 сентября 2025, 12:17 1
Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем
Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем

Австралийский специалист Ангелос Постекоглу договорился о сотрудничестве с клубом Премьер-лиги

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09 сентября 2025, 08:26 2
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»

Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 11:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 09.09.2025, 08:16
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 2
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 38
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем