Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безвыигрышная серия Азербайджана насчитывает 11 матчей
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 11:20 |
45
0

Безвыигрышная серия Азербайджана насчитывает 11 матчей

В этих играх соперники сборной Украины забили только 4 раза

09 сентября 2025, 11:20 |
45
0
Безвыигрышная серия Азербайджана насчитывает 11 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 9 сентября, состоится матч второго тура отборочного турнира к чемпионату мира в группе D, в котором Азербайджан примет Украину.

Соперник сборной Украины не может победить уже в 11 поединках, одержав только 2 ничьи при 9 поражениях.

За этот период Азербайджан сумел забить только 4 гола.

Последний раз азербайджанцы побеждали еще в июне прошлого года (3:2 в товарищеском матче против Казахстана).

Безвыигрышная серия сборной Азербайджана (11 матчей)

  • ЧМ (квалификация): Исландия – Азербайджан – 5:0
  • ТМ: Азербайджан – Венгрия – 1:2
  • ТМ: Латвия – Азербайджан – 0:0
  • ТМ: Азербайджан – Беларусь – 0:2
  • ТМ: Азербайджан – Гаити – 0:3
  • ЛН: Швеция – Азербайджан – 6:0
  • ЛН: Азербайджан – Эстония – 0:0
  • ЛН: Азербайджан – Словакия – 1:3
  • ЛН: Эстония – Азербайджан – 3:1
  • ЛН: Словакия – Азербайджан – 2:0
  • ЛН: Азербайджан – Швеция – 1:3
По теме:
КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»
Венгрия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Раскрыто количество проданных билетов за день до игры Азербайджан – Украина
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга
Футбол | 08 сентября 2025, 13:31 5
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга

Йерай Альварес сможет вернуться на поле после 2 апреля следующего года

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 08:23 31
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лионель СКАЛОНИ: «Я говорил об этом с Месси, но...»
Футбол | 09.09.2025, 11:13
Лионель СКАЛОНИ: «Я говорил об этом с Месси, но...»
Лионель СКАЛОНИ: «Я говорил об этом с Месси, но...»
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем