Безвыигрышная серия Азербайджана насчитывает 11 матчей

Сегодня, 9 сентября, состоится матч второго тура отборочного турнира к чемпионату мира в группе D, в котором Азербайджан примет Украину.

Соперник сборной Украины не может победить уже в 11 поединках, одержав только 2 ничьи при 9 поражениях.

За этот период Азербайджан сумел забить только 4 гола.

Последний раз азербайджанцы побеждали еще в июне прошлого года (3:2 в товарищеском матче против Казахстана).

Безвыигрышная серия сборной Азербайджана (11 матчей)