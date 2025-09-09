Чемпионат мира09 сентября 2025, 11:20 |
Безвыигрышная серия Азербайджана насчитывает 11 матчей
В этих играх соперники сборной Украины забили только 4 раза
09 сентября 2025, 11:20 |
Сегодня, 9 сентября, состоится матч второго тура отборочного турнира к чемпионату мира в группе D, в котором Азербайджан примет Украину.
Соперник сборной Украины не может победить уже в 11 поединках, одержав только 2 ничьи при 9 поражениях.
За этот период Азербайджан сумел забить только 4 гола.
Последний раз азербайджанцы побеждали еще в июне прошлого года (3:2 в товарищеском матче против Казахстана).
Безвыигрышная серия сборной Азербайджана (11 матчей)
- ЧМ (квалификация): Исландия – Азербайджан – 5:0
- ТМ: Азербайджан – Венгрия – 1:2
- ТМ: Латвия – Азербайджан – 0:0
- ТМ: Азербайджан – Беларусь – 0:2
- ТМ: Азербайджан – Гаити – 0:3
- ЛН: Швеция – Азербайджан – 6:0
- ЛН: Азербайджан – Эстония – 0:0
- ЛН: Азербайджан – Словакия – 1:3
- ЛН: Эстония – Азербайджан – 3:1
- ЛН: Словакия – Азербайджан – 2:0
- ЛН: Азербайджан – Швеция – 1:3
