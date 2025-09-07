9 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Главными тренерами команд являются Сергей Реброва и Фернанду Сантуш.

В одном квартете «милли» и сине-желтые выступают вместе с Францией и Исландией. На старте отбора к мундиалю подопечные Реброва уступили французам 0:2, а коллектив Сантуша потерпел разгромное поражение от исландцев со счетом 0:5.

Украина и Азербайджан ранее никогда не играли между собой в официальных матчах. В 2006 году команды проведи два товарищеских поединка: ничья 0:0 и победа украинской сборной 6:0.

Азербайджан не побеждает в официальных играх с 16 ноября 2023 года, когда сенсационно одолел Швецию 3:0 в квалификации Евро-2024. С того момента азербайджанцы провели восемь матчей: 7 поражений и 1 ничья.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.