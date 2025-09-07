Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Азербайджан – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Азербайджан
09.09.2025 19:00 - : -
УКРАИНА
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 17:14
267
0

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026 9 сентября в 19:00 по Киеву

07 сентября 2025, 17:14
267
0
Коллаж Sport.ua

9 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главными тренерами команд являются Сергей Реброва и Фернанду Сантуш.

В одном квартете «милли» и сине-желтые выступают вместе с Францией и Исландией. На старте отбора к мундиалю подопечные Реброва уступили французам 0:2, а коллектив Сантуша потерпел разгромное поражение от исландцев со счетом 0:5.

Украина и Азербайджан ранее никогда не играли между собой в официальных матчах. В 2006 году команды проведи два товарищеских поединка: ничья 0:0 и победа украинской сборной 6:0.

Азербайджан не побеждает в официальных играх с 16 ноября 2023 года, когда сенсационно одолел Швецию 3:0 в квалификации Евро-2024. С того момента азербайджанцы провели восемь матчей: 7 поражений и 1 ничья.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины отправилась на матч с Азербайджаном
сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
