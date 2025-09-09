Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 09:11
2

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
9 сентября сборная Украины проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Азербайджана.

Коллективы сыграют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет греческий рефери Василиос Фотиас.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Францией и Исландией.

В первом туре сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2, а азербайджанцы уступили исландцам 0:5.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с заявкой на этот матч. Обошлось без изменений по сравнению с матчем против Франции – из общей заявки отсутствует только Владислав Дубинчак, Виктор Цыганков покинул расположение команды.

Заявка сборной Украины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

ВОРОБЕЙ: «Ожидаю больше от сборной Украины, но почему‑то не получается»
Бывший нападающий Шахтера назвал фаворита матча Азербайджан – Украина
Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной
Сергей Ребров сборная Украины по футболу заявка Виктор Цыганков Владислав Дубинчак ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира Азербайджан - Украина сборная Азербайджана по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 2
An124_Ukr
Щось мені здається, що даже складання цієї заявки це робота помічників)))) бо ця нездара здатна тільки у свисток свистіти ))))
Умник
Огонь из крайних защитников по сути у нас 1 Конопля. Ну это браво.))))
