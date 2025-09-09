Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

9 сентября сборная Украины проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Азербайджана.

Коллективы сыграют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет греческий рефери Василиос Фотиас.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Францией и Исландией.

В первом туре сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2, а азербайджанцы уступили исландцам 0:5.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с заявкой на этот матч. Обошлось без изменений по сравнению с матчем против Франции – из общей заявки отсутствует только Владислав Дубинчак, Виктор Цыганков покинул расположение команды.

Заявка сборной Украины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.