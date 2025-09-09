14 футболистов молодежки U-21 дебютировали в главной сборной при Реброве

Сборная Украины продолжает отборочный путь на чемпионат мира 2026. После матча против Франции (0:2) команда Сергея Реброва готовится к следующей игре – с Азербайджаном (9 сентября в Баку). В расположении национальной команды остаются 24 футболиста, так как Виктор Цыганков из-за травмы был вынужден покинуть сбор.

Несмотря на результат в стартовой игре, этот матч стал историческим для трех исполнителей. Сразу Артем Бондаренко, Олег Очеретько и Назар Волошин впервые вышли на поле в составе главной команды страны. Если Бондаренко дождался дебюта лишь через 4 года после первого вызова, то Очеретько и Волошин еще совсем недавно представляли Украину U-21 на молодежном Евро-2025.

В целом за время работы Сергея Реброва в национальной сборной уже 14 игроков, которые прошли через молодежку, получили свой шанс во взрослой команде. Большинство из них воспитывались под руководством Руслана Ротаня, однако и нынешний наставник U21 Унаи Мельгоса может гордиться: именно под его руководством в первую сборную пробились Тарас Михавко (еще без дебюта), Егор Ярмолюк и Назар Волошин.

Хронология дебютов в сборной Украины при Реброве: