Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 14 футболистов молодежки U-21 дебютировали в главной сборной при Реброве
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 04:47 | Обновлено 09 сентября 2025, 05:26
14 футболистов молодежки U-21 дебютировали в главной сборной при Реброве

Сборная Украины готовится к матче против Азербайджана

14 футболистов молодежки U-21 дебютировали в главной сборной при Реброве
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины продолжает отборочный путь на чемпионат мира 2026. После матча против Франции (0:2) команда Сергея Реброва готовится к следующей игре – с Азербайджаном (9 сентября в Баку). В расположении национальной команды остаются 24 футболиста, так как Виктор Цыганков из-за травмы был вынужден покинуть сбор.

Несмотря на результат в стартовой игре, этот матч стал историческим для трех исполнителей. Сразу Артем Бондаренко, Олег Очеретько и Назар Волошин впервые вышли на поле в составе главной команды страны. Если Бондаренко дождался дебюта лишь через 4 года после первого вызова, то Очеретько и Волошин еще совсем недавно представляли Украину U-21 на молодежном Евро-2025.

В целом за время работы Сергея Реброва в национальной сборной уже 14 игроков, которые прошли через молодежку, получили свой шанс во взрослой команде. Большинство из них воспитывались под руководством Руслана Ротаня, однако и нынешний наставник U21 Унаи Мельгоса может гордиться: именно под его руководством в первую сборную пробились Тарас Михавко (еще без дебюта), Егор Ярмолюк и Назар Волошин.

Хронология дебютов в сборной Украины при Реброве:

  • 2023: Владислав Ванат, Егор Назарина
  • 2024: Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч
  • 2025: Егор Ярмолюк, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Назар Волошин

