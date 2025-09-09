Товарищеские матчи09 сентября 2025, 03:23 |
Поражение Палестины, ничья Сирии. Результаты товарищеских матчей
Прошло 4 спарринга
8 сентября 2025 года в мире состоялись 4 интересных товарищеских матча.
В основном в них участвовали азиатские команды.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Палестины минимально проиграла Малайзии, Сирия сыграла вничью с Кувейтом.
Индонезия и Ливан оставили нули на табло, ОАЭ в игре с одним голом обыграли Бахрейн.
Товарищеские матчи. 8 сентября
Малайзия – Палестина – 1:0
Индонезия – Ливан – 0:0
Сирия – Кувейт – 2:2
ОАЭ – Бахрейн – 1:0
