Поражение Палестины, ничья Сирии. Результаты товарищеских матчей

8 сентября 2025 года в мире состоялись 4 интересных товарищеских матча.

В основном в них участвовали азиатские команды.

Сборная Палестины минимально проиграла Малайзии, Сирия сыграла вничью с Кувейтом.

Индонезия и Ливан оставили нули на табло, ОАЭ в игре с одним голом обыграли Бахрейн.

Товарищеские матчи. 8 сентября

Малайзия – Палестина – 1:0

Индонезия – Ливан – 0:0

Сирия – Кувейт – 2:2

ОАЭ – Бахрейн – 1:0