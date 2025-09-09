Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение Палестины, ничья Сирии. Результаты товарищеских матчей
Товарищеские матчи
ОАЭ
08.09.2025 19:30 – FT 1 : 0
Бахрейн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
09 сентября 2025, 03:23 |
14
0

Поражение Палестины, ничья Сирии. Результаты товарищеских матчей

Прошло 4 спарринга

09 сентября 2025, 03:23 |
14
0
Поражение Палестины, ничья Сирии. Результаты товарищеских матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября 2025 года в мире состоялись 4 интересных товарищеских матча.

В основном в них участвовали азиатские команды.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Палестины минимально проиграла Малайзии, Сирия сыграла вничью с Кувейтом.

Индонезия и Ливан оставили нули на табло, ОАЭ в игре с одним голом обыграли Бахрейн.

Товарищеские матчи. 8 сентября

Малайзия – Палестина – 1:0

Индонезия – Ливан – 0:0

Сирия – Кувейт – 2:2

ОАЭ – Бахрейн – 1:0

По теме:
Чехия – Саудовская Аравия – 1:1. Товарищеский матч. Видео голов и обзор
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Олег ШАНДРУК: «Есть определенные проблемы, которые нужно решить»
сборная Кувейта по футболу сборная Сирии по футболу сборная Палестины по футболу сборная Малайзии по футболу сборная Индонезии по футболу сборная Ливана по футболу сборная Бахрейна по футболу сборная ОАЭ по футболу товарищеские матчи
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 27
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08 сентября 2025, 07:38 18
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика

Скоро будет объявлено решение по делу украинца

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08.09.2025, 08:24
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
Футбол | 09.09.2025, 02:35
«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 09.09.2025, 02:16
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
07.09.2025, 06:23 3
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 39
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем