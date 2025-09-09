Победа Англии, триллер Дании. Состоялись матчи отбора к Евро-2027 U-21
8 сентября было сыграно 4 поединка квалификации
8 сентября 2025 года состоялись 4 матча квалификации к чемпионату Европы 2027 среди молодежных сборных.
Финальный турнир пройдет летом 2027 года в Албании и Сербии.
Англия на выезде уверенно переиграла Казахстан, а голами за трех львов отличились юные звезды Арсенала и Боруссии – Итан Нванери и Джоб Беллингем.
Настоящий триллер произошел в матче Уэльса и Дании. Валийцы открыли счет уже на 1-й минуте, а к середине первого тайма уже вели в 2 мяча, но в итоге все равно проиграли со счетом 2:6.
Квалификация к Евро-2027. 8 сентября
Казахстан U-21 – Англия U-21 – 0:2
Голы: Нванери, 18, Беллингем, 23
Беларусь U-21 – Австрия U-21 – 2:3
Голы: Мялковский, 25, Цепеньков, 46 – Гайндль, 20, 22, Пучка, 52 (пен.)
Эстония U-21 – Исландия – 1:1
Голы: Рахо, 39 – Андрессон, 87
Уэльс U-21 – Дания U-21 – 2:6
Голы: Някухва, 1, Попов, 28 – Йоргенсен, 32, Дагим, 47, Гардер, 63, Швартау, 74, Приске, 82, Андерсен, 84
