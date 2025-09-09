Победа Англии, триллер Дании. Состоялись матчи отбора к Евро-2027 U-21

8 сентября 2025 года состоялись 4 матча квалификации к чемпионату Европы 2027 среди молодежных сборных.

Финальный турнир пройдет летом 2027 года в Албании и Сербии.

Англия на выезде уверенно переиграла Казахстан, а голами за трех львов отличились юные звезды Арсенала и Боруссии – Итан Нванери и Джоб Беллингем.

Настоящий триллер произошел в матче Уэльса и Дании. Валийцы открыли счет уже на 1-й минуте, а к середине первого тайма уже вели в 2 мяча, но в итоге все равно проиграли со счетом 2:6.

Квалификация к Евро-2027. 8 сентября

Казахстан U-21 – Англия U-21 – 0:2

Голы: Нванери, 18, Беллингем, 23

Беларусь U-21 – Австрия U-21 – 2:3

Голы: Мялковский, 25, Цепеньков, 46 – Гайндль, 20, 22, Пучка, 52 (пен.)

Эстония U-21 – Исландия – 1:1

Голы: Рахо, 39 – Андрессон, 87

Уэльс U-21 – Дания U-21 – 2:6

Голы: Някухва, 1, Попов, 28 – Йоргенсен, 32, Дагим, 47, Гардер, 63, Швартау, 74, Приске, 82, Андерсен, 84