  4. Победа Англии, триллер Дании. Состоялись матчи отбора к Евро-2027 U-21
Евро U21
Беларусь U21
08.09.2025 19:00 – FT 2 : 3
Австрия U21
Чемпионат Европы
Победа Англии, триллер Дании. Состоялись матчи отбора к Евро-2027 U-21

8 сентября было сыграно 4 поединка квалификации

Победа Англии, триллер Дании. Состоялись матчи отбора к Евро-2027 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября 2025 года состоялись 4 матча квалификации к чемпионату Европы 2027 среди молодежных сборных.

Финальный турнир пройдет летом 2027 года в Албании и Сербии.

Англия на выезде уверенно переиграла Казахстан, а голами за трех львов отличились юные звезды Арсенала и Боруссии – Итан Нванери и Джоб Беллингем.

Настоящий триллер произошел в матче Уэльса и Дании. Валийцы открыли счет уже на 1-й минуте, а к середине первого тайма уже вели в 2 мяча, но в итоге все равно проиграли со счетом 2:6.

Квалификация к Евро-2027. 8 сентября

Казахстан U-21 – Англия U-21 – 0:2

Голы: Нванери, 18, Беллингем, 23

Беларусь U-21 – Австрия U-21 – 2:3

Голы: Мялковский, 25, Цепеньков, 46 – Гайндль, 20, 22, Пучка, 52 (пен.)

Эстония U-21 – Исландия – 1:1

Голы: Рахо, 39 – Андрессон, 87

Уэльс U-21 – Дания U-21 – 2:6

Голы: Някухва, 1, Попов, 28 – Йоргенсен, 32, Дагим, 47, Гардер, 63, Швартау, 74, Приске, 82, Андерсен, 84

По теме:
Турнирные таблицы квалификации Евро-2027 U-21. Украина лидирует в группе
Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4. Успешный старт. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Гаджиев поставил отличный восклицательный знак в игре молодежки
сборная Англии по футболу U-21 сборная беларуси по футболу U-21 сборная Австрии по футболу U-21 сборная Эстонии по футболу U-21 сборная Исландии по футболу U-21 сборная Дании по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 Итан Нванери Джоб Беллингем
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
