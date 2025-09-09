Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С голом Эн-Несири. Состоялось 10 матчей африканского отбора к ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Африка
Гана
08.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Мали
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 02:19 |
С голом Эн-Несири. Состоялось 10 матчей африканского отбора к ЧМ-2026

Тунис гарантировал себе выход на мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября 2025 года в Африке состоялись 10 матчей квалификации к чемпионату мира 2026.

Финальный турнир пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тунис минимально обыграл Экваториальную Гвинею и гарантировал себе выход на мундиаль, но защитник Шахтера Алаа Грам провел всю игру в запасе. Гол Юссефа Эн-Несери подарил Марокко победу над Замбией.

Квалификация к ЧМ-2026. 8 сентября

Экваториальная Гвинея – Тунис – 0:1

Замбия – Марокко – 0:2

Мозамбик – Ботсвана – 2:0

Гвинея – Алжир – 0:0

Гвинея-Бисау – Джибути – 2:0

Мадагаскар – Чад – 3:1

Малави – Либерия – 2:2

Уганда – Сомали – 2:0

Гана – Мали – 1:0

Ливия – Эсватини – 2:0

Турнирные таблицы отбора:

сборная Туниса по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Замбии по футболу сборная Марокко по футболу Юссеф Эн-Несири сборная Мозамбика по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Гвинеи по футболу сборная Алжира по футболу сборная Мадагаскара по футболу сборная Гвинеи-Бисау по футболу сборная Джибути по футболу сборная Чада по футболу сборная Малави по футболу сборная Либерии по футболу сборная Уганды по футболу сборная Ганы по футболу сборная Мали по футболу сборная Ливии по футболу сборная Эсватини по футболу ЧМ-2026 по футболу Алаа Грам
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
