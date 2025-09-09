С голом Эн-Несири. Состоялось 10 матчей африканского отбора к ЧМ-2026

8 сентября 2025 года в Африке состоялись 10 матчей квалификации к чемпионату мира 2026.

Финальный турнир пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Тунис минимально обыграл Экваториальную Гвинею и гарантировал себе выход на мундиаль, но защитник Шахтера Алаа Грам провел всю игру в запасе. Гол Юссефа Эн-Несери подарил Марокко победу над Замбией.

Квалификация к ЧМ-2026. 8 сентября

Экваториальная Гвинея – Тунис – 0:1

Замбия – Марокко – 0:2

Мозамбик – Ботсвана – 2:0

Гвинея – Алжир – 0:0

Гвинея-Бисау – Джибути – 2:0

Мадагаскар – Чад – 3:1

Малави – Либерия – 2:2

Уганда – Сомали – 2:0

Гана – Мали – 1:0

Ливия – Эсватини – 2:0

Турнирные таблицы отбора: