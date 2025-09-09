Первая лига. Победы Черноморца и Буковины, бисиклета в Петрово

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов из этих матчей.

Самый курьезный гол тура

В матче «Прикарпатье» – «Буковина» на 88-й минуте Родион Плакса отличился курьезным голом в ворота команды из Ивано-Франковска. Футболист коллектива из Черновцов после навеса с правого фланга пробил головой и мяч попал в штангу. Но мяч отскочил прямо в корпус Плаксы, после чего залетел в ворота прикарпатцев. Как итог, «Буковина» победила на выезде со счетом 2:1.

Эта виктория позволила команде из Черновцов с 11 очками подняться на второе место в Первой лиге Украины.

Важные победы тура

Тернопольская «Нива» со счетом 1:2 на выезде переиграла «Пробий», «Виктория» на своем поле победила со счетом 1:0 «Металлист», а «Агробизес» оказался сильнее «Подолья» (2:1).

Для «Агробизнеса» это уже третья победа в сезоне, а «Нива» и «Виктория» записали в свой актив по две виктории на данный момент.

Радость тура

ФК ЮКСА

В матче «Металлург» – ЮКСА бразильский легионер гостей Венделл на 61-й минуте после классной комбинации забил мяч в ворота запорожцев. Латиноамериканец очень эмоционально начал радоваться голу, который он побежал праздновать к тренерам и одноклубникам. Венделл даже снял футболку, за что получил желтую карточку. Но это того стоило, так как своими эмоциями бразилец явно зарядил свою команду на победный счет.

Гол тура

В этом же поединке после точного удара от Венделла еще один бразилец ФК ЮКСА Икару на 80-й минуте мастерски обработал мяч и красиво его забил в ворота «Металлурга». Этот голаццо можно считать лучшим в 5-м туре! Также за команду из Киевской области голом отличился Матвей Жеребецкий, что позволило гостям победить на выезде со счетом 3:0

«Второй этаж» тура

В поединке «Ингулец» – «Ворскла» на 4-й минуте после навеса с фланга красивый мяч забил Станислав-Нури Малыш. После подачи с углового футболист команды из Петрово головой переправил мяч на голову Малыша, который пробил по воротам. Круглый после этого угодил в перекладину и оказался в воротах полтавской команды!

Бисиклета тура

Отдельно нужно выделить шедевр в исполнении форварда «Ингульца» Сергея Кисленко. Нападающий хозяев в штрафной площади соперника принял мяч на левую ногу и через себя эффектно отправил его в сетку ворот полтавской команды. Этот гол стал третьим в матче и явно одним из самых красивых в туре и на данный момент в целом в дебютных турах этого сезона.

Лучшее начало тура

В целом «Ингулец» классно начал поединок с «Ворсклой». К 28-й минуте команда из Петрово повела в счете 3:0. Также в этой встрече точными ударами отличились Илья Гаджук и Сергей Кисленко. Этих голов «Ингульцу» хватило, чтобы добиться домашней победы со счетом 3:0.

Маэстро тура

В матче «Черноморец» – «Феникс-Мариуполь» проявили себя бывшие звезды УПЛ. Сначала Ярослав Ракицкий сделал навес в штрафную и Алексей Хобленко пробил по воротам, но голкипер отбил мяч на Александра Скляра, который и отправил мяч в ворота приазовцев. А затем венесуэлец Луифер Эрнандес отдал классный ассист на Хобленко, который поставил точку в матче. Таким образом бывшие футболисты Премьер-лиги организовали победный результат 2:0 для «Черноморца»!

Одесситы с 13 очками являются единоличными лидерами Первой лиги.

Перенос тура

Матч «Чернигов» – «Левый Берег» был прерван из-за воздушной тревоги и не состоялся в назначенный день. Этот поединок из-за затяжной тревоги в Черниговской области был перенесен на более поздний срок.

Чего ждать?

Из самого интересного стоит выделить то, что в следующем туре «Черноморец» сыграет с «Металлургом» в Одессе, а «Ворскла» будет противостоять «Агробизнесу».

Также ЮКСА примет на своем поле «Ингулец», «Буковина» сыграет с «Черниговом», а «Феникс-Мариуполь» встретится с «Левым Берегом».

Еще состоятся поединки «Подолье» – «Пробий», «Металлист» – «Прикарпатье» и «Нива» – «Виктория».