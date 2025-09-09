Первая лига. Победы Черноморца и Буковины, бисиклета в Петрово
Состоялись поединки 5-го тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов из этих матчей.
Самый курьезный гол тура
В матче «Прикарпатье» – «Буковина» на 88-й минуте Родион Плакса отличился курьезным голом в ворота команды из Ивано-Франковска. Футболист коллектива из Черновцов после навеса с правого фланга пробил головой и мяч попал в штангу. Но мяч отскочил прямо в корпус Плаксы, после чего залетел в ворота прикарпатцев. Как итог, «Буковина» победила на выезде со счетом 2:1.
Эта виктория позволила команде из Черновцов с 11 очками подняться на второе место в Первой лиге Украины.
Важные победы тура
Тернопольская «Нива» со счетом 1:2 на выезде переиграла «Пробий», «Виктория» на своем поле победила со счетом 1:0 «Металлист», а «Агробизес» оказался сильнее «Подолья» (2:1).
Для «Агробизнеса» это уже третья победа в сезоне, а «Нива» и «Виктория» записали в свой актив по две виктории на данный момент.
Радость тура
В матче «Металлург» – ЮКСА бразильский легионер гостей Венделл на 61-й минуте после классной комбинации забил мяч в ворота запорожцев. Латиноамериканец очень эмоционально начал радоваться голу, который он побежал праздновать к тренерам и одноклубникам. Венделл даже снял футболку, за что получил желтую карточку. Но это того стоило, так как своими эмоциями бразилец явно зарядил свою команду на победный счет.
Гол тура
В этом же поединке после точного удара от Венделла еще один бразилец ФК ЮКСА Икару на 80-й минуте мастерски обработал мяч и красиво его забил в ворота «Металлурга». Этот голаццо можно считать лучшим в 5-м туре! Также за команду из Киевской области голом отличился Матвей Жеребецкий, что позволило гостям победить на выезде со счетом 3:0
«Второй этаж» тура
В поединке «Ингулец» – «Ворскла» на 4-й минуте после навеса с фланга красивый мяч забил Станислав-Нури Малыш. После подачи с углового футболист команды из Петрово головой переправил мяч на голову Малыша, который пробил по воротам. Круглый после этого угодил в перекладину и оказался в воротах полтавской команды!
Бисиклета тура
Отдельно нужно выделить шедевр в исполнении форварда «Ингульца» Сергея Кисленко. Нападающий хозяев в штрафной площади соперника принял мяч на левую ногу и через себя эффектно отправил его в сетку ворот полтавской команды. Этот гол стал третьим в матче и явно одним из самых красивых в туре и на данный момент в целом в дебютных турах этого сезона.
Лучшее начало тура
В целом «Ингулец» классно начал поединок с «Ворсклой». К 28-й минуте команда из Петрово повела в счете 3:0. Также в этой встрече точными ударами отличились Илья Гаджук и Сергей Кисленко. Этих голов «Ингульцу» хватило, чтобы добиться домашней победы со счетом 3:0.
Маэстро тура
В матче «Черноморец» – «Феникс-Мариуполь» проявили себя бывшие звезды УПЛ. Сначала Ярослав Ракицкий сделал навес в штрафную и Алексей Хобленко пробил по воротам, но голкипер отбил мяч на Александра Скляра, который и отправил мяч в ворота приазовцев. А затем венесуэлец Луифер Эрнандес отдал классный ассист на Хобленко, который поставил точку в матче. Таким образом бывшие футболисты Премьер-лиги организовали победный результат 2:0 для «Черноморца»!
Одесситы с 13 очками являются единоличными лидерами Первой лиги.
Перенос тура
Матч «Чернигов» – «Левый Берег» был прерван из-за воздушной тревоги и не состоялся в назначенный день. Этот поединок из-за затяжной тревоги в Черниговской области был перенесен на более поздний срок.
Чего ждать?
Из самого интересного стоит выделить то, что в следующем туре «Черноморец» сыграет с «Металлургом» в Одессе, а «Ворскла» будет противостоять «Агробизнесу».
Также ЮКСА примет на своем поле «Ингулец», «Буковина» сыграет с «Черниговом», а «Феникс-Мариуполь» встретится с «Левым Берегом».
Еще состоятся поединки «Подолье» – «Пробий», «Металлист» – «Прикарпатье» и «Нива» – «Виктория».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Черноморец
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13.09.25 18:00 Черноморец - Металлург Зп07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|13
|2
|Ингулец
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|13.09.25 15:00 ЮКСА - Ингулец07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|11
|3
|Буковина
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|13.09.25 15:00 Буковина - Чернигов05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|11
|4
|Агробизнес
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|14.09.25 15:00 Ворскла - Агробизнес06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|11
|5
|Левый берег
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|11.09.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|9
|6
|Нива Тернополь
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|13.09.25 15:00 Нива Тернополь - Виктория05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|8
|7
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|14.09.25 15:00 Ворскла - Агробизнес07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|7
|8
|ЮКСА
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|13.09.25 15:00 ЮКСА - Ингулец07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|7
|9
|Прикарпатье
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|13.09.25 15:00 Металлист - Прикарпатье05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|6
|10
|Виктория
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|13.09.25 15:00 Нива Тернополь - Виктория06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|6
|11
|Пробий
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|12.09.25 15:00 Подолье - Пробий05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь30.08.25 Металлист 1:1 Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|4
|12
|Металлург Зп
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|13.09.25 18:00 Черноморец - Металлург Зп07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|4
|13
|Феникс-Мариуполь
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|11.09.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Левый берег07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|4
|14
|Чернигов
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|13.09.25 15:00 Буковина - Чернигов31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|15
|Металлист
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|13.09.25 15:00 Металлист - Прикарпатье06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Металлист 1:1 Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|1
|16
|Подолье
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|12.09.25 15:00 Подолье - Пробий06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|1
