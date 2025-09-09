Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Победы Черноморца и Буковины, бисиклета в Петрово
Украина. Первая лига
09 сентября 2025, 00:14 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:46
10
0

Первая лига. Победы Черноморца и Буковины, бисиклета в Петрово

Состоялись поединки 5-го тура Первой лиги

09 сентября 2025, 00:14 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:46
10
0
Первая лига. Победы Черноморца и Буковины, бисиклета в Петрово
ФК Черноморец

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов из этих матчей.

Самый курьезный гол тура

В матче «Прикарпатье» – «Буковина» на 88-й минуте Родион Плакса отличился курьезным голом в ворота команды из Ивано-Франковска. Футболист коллектива из Черновцов после навеса с правого фланга пробил головой и мяч попал в штангу. Но мяч отскочил прямо в корпус Плаксы, после чего залетел в ворота прикарпатцев. Как итог, «Буковина» победила на выезде со счетом 2:1.

Эта виктория позволила команде из Черновцов с 11 очками подняться на второе место в Первой лиге Украины.

Важные победы тура

Тернопольская «Нива» со счетом 1:2 на выезде переиграла «Пробий», «Виктория» на своем поле победила со счетом 1:0 «Металлист», а «Агробизес» оказался сильнее «Подолья» (2:1).

Для «Агробизнеса» это уже третья победа в сезоне, а «Нива» и «Виктория» записали в свой актив по две виктории на данный момент.

Радость тура

ФК ЮКСА

В матче «Металлург» – ЮКСА бразильский легионер гостей Венделл на 61-й минуте после классной комбинации забил мяч в ворота запорожцев. Латиноамериканец очень эмоционально начал радоваться голу, который он побежал праздновать к тренерам и одноклубникам. Венделл даже снял футболку, за что получил желтую карточку. Но это того стоило, так как своими эмоциями бразилец явно зарядил свою команду на победный счет.

Гол тура

В этом же поединке после точного удара от Венделла еще один бразилец ФК ЮКСА Икару на 80-й минуте мастерски обработал мяч и красиво его забил в ворота «Металлурга». Этот голаццо можно считать лучшим в 5-м туре! Также за команду из Киевской области голом отличился Матвей Жеребецкий, что позволило гостям победить на выезде со счетом 3:0

«Второй этаж» тура

В поединке «Ингулец» – «Ворскла» на 4-й минуте после навеса с фланга красивый мяч забил Станислав-Нури Малыш. После подачи с углового футболист команды из Петрово головой переправил мяч на голову Малыша, который пробил по воротам. Круглый после этого угодил в перекладину и оказался в воротах полтавской команды!

Бисиклета тура

Отдельно нужно выделить шедевр в исполнении форварда «Ингульца» Сергея Кисленко. Нападающий хозяев в штрафной площади соперника принял мяч на левую ногу и через себя эффектно отправил его в сетку ворот полтавской команды. Этот гол стал третьим в матче и явно одним из самых красивых в туре и на данный момент в целом в дебютных турах этого сезона.

Лучшее начало тура

В целом «Ингулец» классно начал поединок с «Ворсклой». К 28-й минуте команда из Петрово повела в счете 3:0. Также в этой встрече точными ударами отличились Илья Гаджук и Сергей Кисленко. Этих голов «Ингульцу» хватило, чтобы добиться домашней победы со счетом 3:0.

Маэстро тура

В матче «Черноморец» – «Феникс-Мариуполь» проявили себя бывшие звезды УПЛ. Сначала Ярослав Ракицкий сделал навес в штрафную и Алексей Хобленко пробил по воротам, но голкипер отбил мяч на Александра Скляра, который и отправил мяч в ворота приазовцев. А затем венесуэлец Луифер Эрнандес отдал классный ассист на Хобленко, который поставил точку в матче. Таким образом бывшие футболисты Премьер-лиги организовали победный результат 2:0 для «Черноморца»!

Одесситы с 13 очками являются единоличными лидерами Первой лиги.

Перенос тура

Матч «Чернигов» – «Левый Берег» был прерван из-за воздушной тревоги и не состоялся в назначенный день. Этот поединок из-за затяжной тревоги в Черниговской области был перенесен на более поздний срок.

Чего ждать?

Из самого интересного стоит выделить то, что в следующем туре «Черноморец» сыграет с «Металлургом» в Одессе, а «Ворскла» будет противостоять «Агробизнесу».

Также ЮКСА примет на своем поле «Ингулец», «Буковина» сыграет с «Черниговом», а «Феникс-Мариуполь» встретится с «Левым Берегом».

Еще состоятся поединки «Подолье» – «Пробий», «Металлист» – «Прикарпатье» и «Нива» – «Виктория».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Черноморец 5 4 1 0 7 - 1 13.09.25 18:00 Черноморец - Металлург Зп07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 13
2 Ингулец 5 3 2 0 12 - 4 13.09.25 15:00 ЮКСА - Ингулец07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 11
3 Буковина 5 3 2 0 8 - 4 13.09.25 15:00 Буковина - Чернигов05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 11
4 Агробизнес 5 3 2 0 5 - 1 14.09.25 15:00 Ворскла - Агробизнес06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 11
5 Левый берег 4 3 0 1 7 - 5 11.09.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 9
6 Нива Тернополь 5 2 2 1 6 - 5 13.09.25 15:00 Нива Тернополь - Виктория05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 8
7 Ворскла 5 2 1 2 5 - 5 14.09.25 15:00 Ворскла - Агробизнес07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 7
8 ЮКСА 5 2 1 2 4 - 4 13.09.25 15:00 ЮКСА - Ингулец07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 7
9 Прикарпатье 5 2 0 3 6 - 7 13.09.25 15:00 Металлист - Прикарпатье05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 6
10 Виктория 5 2 0 3 4 - 7 13.09.25 15:00 Нива Тернополь - Виктория06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 6
11 Пробий 5 1 1 3 7 - 10 12.09.25 15:00 Подолье - Пробий05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь30.08.25 Металлист 1:1 Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 4
12 Металлург Зп 4 1 1 2 2 - 5 13.09.25 18:00 Черноморец - Металлург Зп07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп 4
13 Феникс-Мариуполь 5 1 1 3 2 - 6 11.09.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Левый берег07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 4
14 Чернигов 4 1 0 3 4 - 4 13.09.25 15:00 Буковина - Чернигов31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 3
15 Металлист 4 0 1 3 2 - 5 13.09.25 15:00 Металлист - Прикарпатье06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Металлист 1:1 Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец 1
16 Подолье 5 0 1 4 3 - 11 12.09.25 15:00 Подолье - Пробий06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 1
Полная таблица

По теме:
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Первая лига. Ворскла – лидер, хет-трик от «десятки» Чернигова
Первая лига. Победы Ворсклы и Черноморца, паненка Парагвая
обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08 сентября 2025, 17:05 125
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным

Киевляне одержали победу со счетом 4:0

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Футбол | 08.09.2025, 18:02
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Футбол | 09.09.2025, 00:45
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 39
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем