ЛЕВЧЕНКО: «На Судакова не будет такого давления, как на Мудрика»
Евгений верит в успех Георгия в чемпионате Португалии
Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко оценил перспективы Георгия Судакова в расположении «Бенфики», заявив, что на него не будет такого давления, как не Михаила Мудрика в расположении Челси.
– Трансфер в «Бенфику» – большой вызов для Георгия?
– Да. Судаков может стать для Бенфики тем игроком, который может действовать на разных позициях в центре поля и потенциальная заявка на возвращение чемпионства. На Жору не будет такого давления, как у Мудрика с переходом в Челси.
Плюс он будет снова играть с Трубиным, который проводит третий сезон в Португалии. Это очень ускорит адаптацию в новой стране. Главный тренер Бруна Лаже дал понять, что возлагает большие надежды на Судакова, – сказал Левченко.
