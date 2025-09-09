Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЕВЧЕНКО: «На Судакова не будет такого давления, как на Мудрика»
Португалия
09 сентября 2025, 09:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 10:03
55
0

Евгений верит в успех Георгия в чемпионате Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко оценил перспективы Георгия Судакова в расположении «Бенфики», заявив, что на него не будет такого давления, как не Михаила Мудрика в расположении Челси.

– Трансфер в «Бенфику» – большой вызов для Георгия?

– Да. Судаков может стать для Бенфики тем игроком, который может действовать на разных позициях в центре поля и потенциальная заявка на возвращение чемпионства. На Жору не будет такого давления, как у Мудрика с переходом в Челси.

Плюс он будет снова играть с Трубиным, который проводит третий сезон в Португалии. Это очень ускорит адаптацию в новой стране. Главный тренер Бруна Лаже дал понять, что возлагает большие надежды на Судакова, – сказал Левченко.

Олег Вахоцкий
