Рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола. Украинец в списке!

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола.
Лидером списка стал пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Вторая строчка досталась легендарному бразильскому дриблеру Роналдиньо, а бронза — легенде «Реала» Франсиско Хенто.
На четвертой строчке разместился Неймар, а пятым идет Христо Стоичков.
Легенда украинского футбола Олег Блохин также попал в рейтинг и занял 13 место.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола
- Криштиану Роналду
- Роналдиньо
- Хенто
- Неймар
- Христо Стоичков.
- Райан Гиггз
- Франк Рибери
- Павел Недвед
- Ривалдо
- Драган Джаич
