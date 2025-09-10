Рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола. Украинец в списке!

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола.

Лидером списка стал пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Вторая строчка досталась легендарному бразильскому дриблеру Роналдиньо, а бронза — легенде «Реала» Франсиско Хенто.

На четвертой строчке разместился Неймар, а пятым идет Христо Стоичков.

Легенда украинского футбола Олег Блохин также попал в рейтинг и занял 13 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола