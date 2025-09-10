Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 01:34
Рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола. Украинец в списке!

Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

Рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола. Украинец в списке!
GiveMeSport

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола.

Лидером списка стал пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Вторая строчка досталась легендарному бразильскому дриблеру Роналдиньо, а бронза — легенде «Реала» Франсиско Хенто.

На четвертой строчке разместился Неймар, а пятым идет Христо Стоичков.

Легенда украинского футбола Олег Блохин также попал в рейтинг и занял 13 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших левых вингеров в истории футбола

  1. Криштиану Роналду
  2. Роналдиньо
  3. Хенто
  4. Неймар
  5. Христо Стоичков.
  6. Райан Гиггз
  7. Франк Рибери
  8. Павел Недвед
  9. Ривалдо
  10. Драган Джаич

GiveMeSport Христо Стоичков Криштиану Роналду Роналдиньо Неймар Олег Блохин рейтинг
Источник: GiveMeSport
