Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Кто бы ни пришел в Динамо – это будет Пеле»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 00:40 |
177
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Кто бы ни пришел в Динамо – это будет Пеле»

Известный агент – о трансферах киевлян

13 сентября 2025, 00:40 |
177
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Кто бы ни пришел в Динамо – это будет Пеле»
ФК Динамо

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло оценил летние трансферы «Динамо».

«Буртника? Он однозначно перспективный. Я его пока не очень хорошо изучил, но однозначно могу сказать, что он держит силовую борьбу, и это очень большой плюс. Тем более, что сейчас кто бы ни пришел в «Динамо» в центр защиты – это будет просто Пеле, поскольку уровень на этой позиции в киевской команде очень слабый. И это ни для кого не секрет, обижать никого не хочу.

Да и вообще, как киевлянин я сейчас очень рад тому, что Игорь Михайлович проснулся и делает какое-то движение, в раздевалке наконец-то повеяло свежим воздухом, потому что там без движения просто все погасло. Сейчас наконец-то пришли новые игроки, ветерок появился. И это хороший импульс для всех. От этого уже выиграли и команда, и болельщики.

Мы с надеждой посмотрим на этих игроков, им нужно время для адаптации, понимания того, что хочет от них Шовковский. Тем интереснее сейчас будет смотреть на «Динамо» именно в еврокубках. В чемпионате Украины киевляне играют, к сожалению, без сопротивления, даже в своем нынешнем состоянии», – сказал Заховайло.

По теме:
Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча
Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Рух – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Вячеслав Заховайло Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
Футбол | 12 сентября 2025, 18:51 28
Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре

EA Sports показал карточки киевского клуба

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12 сентября 2025, 07:42 74
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика

Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12.09.2025, 03:37
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Футбол | 13.09.2025, 00:15
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 20
Футбол
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем