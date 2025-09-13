Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Кто бы ни пришел в Динамо – это будет Пеле»

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло оценил летние трансферы «Динамо».

«Буртника? Он однозначно перспективный. Я его пока не очень хорошо изучил, но однозначно могу сказать, что он держит силовую борьбу, и это очень большой плюс. Тем более, что сейчас кто бы ни пришел в «Динамо» в центр защиты – это будет просто Пеле, поскольку уровень на этой позиции в киевской команде очень слабый. И это ни для кого не секрет, обижать никого не хочу.

Да и вообще, как киевлянин я сейчас очень рад тому, что Игорь Михайлович проснулся и делает какое-то движение, в раздевалке наконец-то повеяло свежим воздухом, потому что там без движения просто все погасло. Сейчас наконец-то пришли новые игроки, ветерок появился. И это хороший импульс для всех. От этого уже выиграли и команда, и болельщики.

Мы с надеждой посмотрим на этих игроков, им нужно время для адаптации, понимания того, что хочет от них Шовковский. Тем интереснее сейчас будет смотреть на «Динамо» именно в еврокубках. В чемпионате Украины киевляне играют, к сожалению, без сопротивления, даже в своем нынешнем состоянии», – сказал Заховайло.