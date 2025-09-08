Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 8 матчей подряд
Чемпионат мира
Украина не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 8 матчей подряд

Когда в последний раз «сине-желтые» провели поединок на «ноль»?

Украина не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 8 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже завтра, 9 сентября, сборная Украины сыграет свой второй матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Азербайджана в Баку.

К поединку «сине-желтые» подходят с серией из 8 игр, в каждой из которых пропускали голы.

  • 2024: ЛН, Украина – Чехия – 1:1
  • 2024: ЛН, Грузия – Украина – 1:1
  • 2024: ЛН, Албания – Украина – 1:2
  • 2025: ЛН, Украина – Бельгия – 3:1
  • 2025: ЛН, Бельгия – Украина – 3:0
  • 2025: ТМ, Канада – Украина – 4:2
  • 2025: ТМ, Украина – Новая Зеландия – 2:1
  • 2025: ЧМ (квалификация), Украина – Франция – 0:2

Последний раз Украина имела подобную серию в 2021 году (11 матчей подряд).

Сборная Украины сыграла матч без пропущенных мячей еще в октябре прошлого года, когда в рамках Лиги наций победила в Познани сборную Грузии со счетом 1:0. Единственным забитым мячом тогда отметился Михаил Мудрик.

