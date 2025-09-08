Украина не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 8 матчей подряд

Уже завтра, 9 сентября, сборная Украины сыграет свой второй матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Азербайджана в Баку.

К поединку «сине-желтые» подходят с серией из 8 игр, в каждой из которых пропускали голы.

2024: ЛН, Украина – Чехия – 1:1

2024: ЛН, Грузия – Украина – 1:1

2024: ЛН, Албания – Украина – 1:2

2025: ЛН, Украина – Бельгия – 3:1

2025: ЛН, Бельгия – Украина – 3:0

2025: ТМ, Канада – Украина – 4:2

2025: ТМ, Украина – Новая Зеландия – 2:1

2025: ЧМ (квалификация), Украина – Франция – 0:2

Последний раз Украина имела подобную серию в 2021 году (11 матчей подряд).

Сборная Украины сыграла матч без пропущенных мячей еще в октябре прошлого года, когда в рамках Лиги наций победила в Познани сборную Грузии со счетом 1:0. Единственным забитым мячом тогда отметился Михаил Мудрик.