08 сентября 2025, 13:24
«Возможно, это будет их год». Мбаппе – про чемпионскую гонку в АПЛ

Мбаппе ожидает прорыва от «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал чемпионскую гонку в Английской Премьер-лиге:

«Прежде всего стоит упомянуть «Ливерпуль», но я также возлагаю большие надежды на «Арсенал», потому что основная часть команды знает друг друга уже давно, а это решающий фактор в футболе».

«Трудно выбрать – возможно, «Арсенал», возможно, это будет их год. Конечно, было бы легче сказать, «Манчестер Сити» или «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе заставляет продать игрока, на которого возлагаются большие надежды.

