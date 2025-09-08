«Возможно, это будет их год». Мбаппе – про чемпионскую гонку в АПЛ

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал чемпионскую гонку в Английской Премьер-лиге:

«Прежде всего стоит упомянуть «Ливерпуль», но я также возлагаю большие надежды на «Арсенал», потому что основная часть команды знает друг друга уже давно, а это решающий фактор в футболе».

«Трудно выбрать – возможно, «Арсенал», возможно, это будет их год. Конечно, было бы легче сказать, «Манчестер Сити» или «Ливерпуль».

