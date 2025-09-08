Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Удар есть удар». Кварцяный прокомментировал игру Судакова с Францией
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 12:44 | Обновлено 08 сентября 2025, 13:31
«Удар есть удар». Кварцяный прокомментировал игру Судакова с Францией

Известный специалист высказался о игре полузащитника лиссабонской «Бенфики»

«Удар есть удар». Кварцяный прокомментировал игру Судакова с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Виталий Кварцяный в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру Георгия Судакова в матче со сборной Франции:

– А что скажете о Судакове?

– У него было два-три момента, когда он принимал мяч и должен был принять конкретное решение, подумав: «Сейчас приму мяч, пройду и ударю по воротам». Удар есть удар – вратарь может отбить или пропустить под мышкой. Но когда нет удара, то и шанса для взятия ворот нет.

Ранее экс-легионер чемпионата Азербайджана спрогнозировал матч с Украиной.

