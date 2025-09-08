Экс-легионер чемпионата Азербайджана спрогнозировал матч с Украиной

Среди украинских футболистов, выступавших в элитном дивизионе чемпионата Азербайджана, Тарас Чопик выделялся тем, что не только почти четыре года выступал за «Симург», становился бронзовым призером чемпионата, но затем и тренировал эту команду.

Полученный в Азербайджане опыт помог ему со временем возглавить «Львов», выступавший в украинской Премьер-лиге.

Эксклюзивно для Sport.ua специалист поделился своими ожиданиями от противостояния в отборе на ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины, которое состоится 9 сентября в Баку.

«В Азербайджане прилагают немало усилий для совершенствования футбольной инфраструктуры, подготовки смены, однако сборная этой страны постоянно отстает. И это несмотря на то, что у ее руля часто находились именитые наставники.

Как по мне, причины постоянных неудач нужно искать в психологии. Стоит азербайджанцам первыми пропустить, как сразу куда-то исчезает слаженность в их действиях, каждый пытается тянуть одеяло в свою сторону. Вот этой разбалансированностью и пользуются оппоненты. Вот почему подопечным Сергея Реброва нужно сделать ставку на быстрый гол, а если до этого дело не дойдет, то постараться добиться желаемого благодаря скоростным действиям.

На мой взгляд, преимущество украинцев в организации игры, индивидуальном мастерстве сомнений не вызывает. Надеюсь, что и с максимальной мотивацией все будет в порядке. Тем более, что только победа позволит нашим сохранить шансы на попадание в финальную часть мирового чемпионата.

Азербайджанцы в Баку будут действовать вторым номером и придется нелегко в поисках кратчайшего пути к воротам хозяев, которые будут гореть желанием прервать серию неудач. Но это им не удастся. Мой прогноз – 3:1 в пользу Украины».

