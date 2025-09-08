Экс-тренер европейской сборной может возглавить клуб Бундеслиги
Каспер Юльманд может стать тренером леверкузенского «Байера»
53-летний датский тренер Кампер Юльманд может возглавить немецкий «Байер» из Леверкузена.
Об этом сообщает инсайдер Флоин Плеттенберг.
Для Юльдманда работа в Байере могут стать серьезным вызовом, ведь специалист не работал еще на таком уровне.
Каспер Юльдман работал с клубами «Ношеланд» (Норвегия) и «Майнц» (Германия),
В 2020 году стал главным тренером сборной, с которой проработал четыре сезона.
🚨⚫️🔴 BREAKING | Kasper #Hjulmand is currently the top favourite to become the new head coach of Bayer 04 Leverkusen!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 7, 2025
Talks are advanced, and the new coach is expected to be presented next week.
The 53 y/o Dane is currently without a club and is set to succeed Erik ten Hag,… pic.twitter.com/b4NqA3U8DT
