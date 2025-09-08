Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер европейской сборной может возглавить клуб Бундеслиги
Германия
08 сентября 2025, 04:26 | Обновлено 08 сентября 2025, 04:51
22
0

Экс-тренер европейской сборной может возглавить клуб Бундеслиги

Каспер Юльманд может стать тренером леверкузенского «Байера»

08 сентября 2025, 04:26 | Обновлено 08 сентября 2025, 04:51
22
0
Экс-тренер европейской сборной может возглавить клуб Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

53-летний датский тренер Кампер Юльманд может возглавить немецкий «Байер» из Леверкузена.

Об этом сообщает инсайдер Флоин Плеттенберг.

Для Юльдманда работа в Байере могут стать серьезным вызовом, ведь специалист не работал еще на таком уровне.

Каспер Юльдман работал с клубами «Ношеланд» (Норвегия) и «Майнц» (Германия),

В 2020 году стал главным тренером сборной, с которой проработал четыре сезона.

По теме:
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
В Байере определились с фаворитом на пост тренера
Известный итальянский тренер отказался возглавлять Фенербахче
Каспер Юльманд Байер назначение тренера чемпионат Германии по футболу Бундеслига Флориан Плеттенберг
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07 сентября 2025, 15:20 9
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала

Тео Ндика рассказал о повседневном быте футболиста в стране, где идет война

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 07 сентября 2025, 18:31 2
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев

4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира под эгидой World Boxing

Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Волейбол | 07.09.2025, 09:05
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Мбаппе заставляет продать игрока, на которого возлагаются большие надежды
Футбол | 08.09.2025, 03:26
Мбаппе заставляет продать игрока, на которого возлагаются большие надежды
Мбаппе заставляет продать игрока, на которого возлагаются большие надежды
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.09.2025, 02:16
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
06.09.2025, 06:23 4
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 16
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем