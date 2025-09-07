Оярсабаль перегнал Депая по количеству рез. действий за сборную в 2025

В матче группы Е отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.

Микель Оярсабаль отличился в игре хет-триком с ассистами. В пяти последних матчах за сборную в 2025 году нападающий совершил уже 9 результативных действий (4+5), что является лучшим показателем среди всех игроков испанской команды.

Микель Мерино забил в матче 3 гола. Полузащитник забил 6 мячей в 6 матчах за сборную Испании в этом году во всех турнирах, что является лучшим результатом среди всех европейских полузащитников.

Также Мерино стал первым после Иско (2018, против Аргентины) полузащитником испанской сборной, которому удалось оформить хет-трик.

Игроки сборной Испании с наибольшим количеством результативных действий в 2025 году:

9 – Микель Оярсабаль (4+5)

6 – Микель Мерино (6+0)

6 – Ламин Ямаль (3+3)

5 – Педри (3+2)

5 – Нико Уильямс (2+3)

Если учитывать всех европейских игроков в 2025 году во всех турнирах, то Оярсабаль обошел Мемфиса Депая из Нидерландов (8: 6+2):

9 – Микель Оярсабаль (Испания, 4+5)

8 – Мемфис Депай (Нидерланды, 6+2)

7 – Иван Перишич (Хорватия, 3+4)

Mikel Oyarzabal has 9 G/A in his last 5 games with Spain. pic.twitter.com/fI45d5i8U4 — StatMuse FC (@statmusefc) September 7, 2025

Hat-trick hero ⚽️⚽️⚽️



Arsenal midfielder Mikel Merino has bagged 3️⃣ goals for Spain this evening against Turkiye 🇪🇸 pic.twitter.com/FyJywREtjl — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 7, 2025