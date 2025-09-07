Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оярсабаль перегнал Депая по количеству рез. действий за сборную в 2025
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:50 |
64
0

Оярсабаль перегнал Депая по количеству рез. действий за сборную в 2025

Мерино забил 6 голов в 6 матчах за сборную Испании в этом году

07 сентября 2025, 23:50 |
64
0
Оярсабаль перегнал Депая по количеству рез. действий за сборную в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

В матче группы Е отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.

Микель Оярсабаль отличился в игре хет-триком с ассистами. В пяти последних матчах за сборную в 2025 году нападающий совершил уже 9 результативных действий (4+5), что является лучшим показателем среди всех игроков испанской команды.

Микель Мерино забил в матче 3 гола. Полузащитник забил 6 мячей в 6 матчах за сборную Испании в этом году во всех турнирах, что является лучшим результатом среди всех европейских полузащитников.

Также Мерино стал первым после Иско (2018, против Аргентины) полузащитником испанской сборной, которому удалось оформить хет-трик.

Игроки сборной Испании с наибольшим количеством результативных действий в 2025 году:

  • 9 – Микель Оярсабаль (4+5)
  • 6 – Микель Мерино (6+0)
  • 6 – Ламин Ямаль (3+3)
  • 5 – Педри (3+2)
  • 5 – Нико Уильямс (2+3)

Если учитывать всех европейских игроков в 2025 году во всех турнирах, то Оярсабаль обошел Мемфиса Депая из Нидерландов (8: 6+2):

  • 9 – Микель Оярсабаль (Испания, 4+5)
  • 8 – Мемфис Депай (Нидерланды, 6+2)
  • 7 – Иван Перишич (Хорватия, 3+4)
По теме:
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
Микель Оярсабаль Мемфис Депай сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Иван Перишич сборная Хорватии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Бокс | 07 сентября 2025, 03:22 1
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой

Американец готов к бою с Нганну

Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
Футбол | 07 сентября 2025, 23:44 0
Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
Польша с голом Левандовски одолела Финляндию

Хозяева добыли победу со счетом 3:1

Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Футбол | 07.09.2025, 17:55
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Бокс | 07.09.2025, 00:40
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 40
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 29
Война
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем