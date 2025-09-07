Оярсабаль перегнал Депая по количеству рез. действий за сборную в 2025
Мерино забил 6 голов в 6 матчах за сборную Испании в этом году
В матче группы Е отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.
Микель Оярсабаль отличился в игре хет-триком с ассистами. В пяти последних матчах за сборную в 2025 году нападающий совершил уже 9 результативных действий (4+5), что является лучшим показателем среди всех игроков испанской команды.
Микель Мерино забил в матче 3 гола. Полузащитник забил 6 мячей в 6 матчах за сборную Испании в этом году во всех турнирах, что является лучшим результатом среди всех европейских полузащитников.
Также Мерино стал первым после Иско (2018, против Аргентины) полузащитником испанской сборной, которому удалось оформить хет-трик.
Игроки сборной Испании с наибольшим количеством результативных действий в 2025 году:
- 9 – Микель Оярсабаль (4+5)
- 6 – Микель Мерино (6+0)
- 6 – Ламин Ямаль (3+3)
- 5 – Педри (3+2)
- 5 – Нико Уильямс (2+3)
Если учитывать всех европейских игроков в 2025 году во всех турнирах, то Оярсабаль обошел Мемфиса Депая из Нидерландов (8: 6+2):
- 9 – Микель Оярсабаль (Испания, 4+5)
- 8 – Мемфис Депай (Нидерланды, 6+2)
- 7 – Иван Перишич (Хорватия, 3+4)
Mikel Oyarzabal has 9 G/A in his last 5 games with Spain. pic.twitter.com/fI45d5i8U4— StatMuse FC (@statmusefc) September 7, 2025
Hat-trick hero ⚽️⚽️⚽️— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 7, 2025
Arsenal midfielder Mikel Merino has bagged 3️⃣ goals for Spain this evening against Turkiye 🇪🇸 pic.twitter.com/FyJywREtjl
Mikel Merino is now the highest-scoring European midfielder at international level in 2025.— Squawka (@Squawka) September 7, 2025
He is only the second midfielder to score a hat-trick for Spain in the last 15 years (after Isco vs. Argentina in 2018).
Sensational form. 🔥 pic.twitter.com/hlH6wgfQTE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец готов к бою с Нганну
Хозяева добыли победу со счетом 3:1