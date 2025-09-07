Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Байере определились с фаворитом на пост тренера
Германия
07 сентября 2025, 23:22
В Байере определились с фаворитом на пост тренера

Команду может возглавить Каспер Юльманд

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманд

Экс-тренер сборной Дании Каспер Юльманд является фаворитом на пост тренера леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, переговоры между немецким клубом и 53-летним специалистом продвинулись. Ожидается, что он будет представлен в качестве нового коуча команды на следующей неделе.

Последним местом работы Каспера Юльманда была сборная Дании, которую он возглавлял с августа 202 по июль 2024 года.

Последним тренером «Байера» был Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось о том, что «Байеру» предложили кандидатуру экс-тренера «Ювентуса».

Каспер Юльманд Байер сборная Дании по футболу чемпионат Германии по футболу назначение тренера Эрик тен Хаг Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
Victor673256ua
Тут ризикують і клуб і тренер. Тренер, бо стілець досить гарячий. Клуб - бо Юльманд тривалий час працював зі збірною
