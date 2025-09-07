В Байере определились с фаворитом на пост тренера
Команду может возглавить Каспер Юльманд
Экс-тренер сборной Дании Каспер Юльманд является фаворитом на пост тренера леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, переговоры между немецким клубом и 53-летним специалистом продвинулись. Ожидается, что он будет представлен в качестве нового коуча команды на следующей неделе.
Последним местом работы Каспера Юльманда была сборная Дании, которую он возглавлял с августа 202 по июль 2024 года.
Последним тренером «Байера» был Эрик тен Хаг.
Ранее сообщалось о том, что «Байеру» предложили кандидатуру экс-тренера «Ювентуса».
