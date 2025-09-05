Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байеру предложили кандидатуру экс-тренера Ювентуса
Германия
05 сентября 2025, 17:49 |
203
0

Байеру предложили кандидатуру экс-тренера Ювентуса

Тиаго Мотта может стать тренером немецкого клуба

05 сентября 2025, 17:49 |
203
0
Байеру предложили кандидатуру экс-тренера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Итальянский специалист Тиаго Мотта может возглавить леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, представители 42-летнего коуча предложили кандидатуру немецкому клубу. Ответ в Леверкузене пока что не дали.

Последним клубом Тиаго Мотты был туринский «Ювентус», который он покинул в марте этого года. В итальянском гранде он работал с начала сезона 2024/25.

Последним тренером «Байера» был Эрик тен Хаг, который покинул клуб несколькими днями ранее. Нидерландец провел в клубе 2 месяца.

По теме:
Байер нашел нового главного тренера. Уже скоро официальное назначение
Тен Хаг в Байере: сто тысяч евро в день и отставка после двух туров
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер разорвал контракт с украинским футболистом
Тиаго Мотта Эрик тен Хаг назначение тренера Бундеслига чемпионат Германии по футболу Байер Ювентус
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04 сентября 2025, 23:59 0
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026

Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05 сентября 2025, 12:52 31
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?

Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»

Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
Футбол | 05.09.2025, 18:07
Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Война | 05.09.2025, 11:27
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05.09.2025, 10:05
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 330
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
03.09.2025, 21:31
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем