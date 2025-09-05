Байеру предложили кандидатуру экс-тренера Ювентуса
Тиаго Мотта может стать тренером немецкого клуба
Итальянский специалист Тиаго Мотта может возглавить леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, представители 42-летнего коуча предложили кандидатуру немецкому клубу. Ответ в Леверкузене пока что не дали.
Последним клубом Тиаго Мотты был туринский «Ювентус», который он покинул в марте этого года. В итальянском гранде он работал с начала сезона 2024/25.
Последним тренером «Байера» был Эрик тен Хаг, который покинул клуб несколькими днями ранее. Нидерландец провел в клубе 2 месяца.
