Байеру предложили кандидатуру экс-тренера Ювентуса

Итальянский специалист Тиаго Мотта может возглавить леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, представители 42-летнего коуча предложили кандидатуру немецкому клубу. Ответ в Леверкузене пока что не дали.

Последним клубом Тиаго Мотты был туринский «Ювентус», который он покинул в марте этого года. В итальянском гранде он работал с начала сезона 2024/25.

Последним тренером «Байера» был Эрик тен Хаг, который покинул клуб несколькими днями ранее. Нидерландец провел в клубе 2 месяца.