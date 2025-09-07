Назар ВОЛОШИН: «Волновался, но не очень сильно. У нас были моменты забить»
Хавбек дебютировал за сборную Украины в матче против команды Франции
В стартовом туре квалификации ЧМ-2026 сборная Украины под руководством Сергея Реброва во Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).
В этом матче в составе национальной команды дебютировал хавбек Назар Волошин. После игры он поделился своими впечатлениями:
Назар Волошин: «Волновался, но не очень сильно. Вышел на пять минут, но, честно говоря, тяжело было выходить на замену в таком поединке.
Ещё не разогнался, а все остальные уже на ходу. Тяжёлый матч для сборной, но были моменты, когда мы контролировали игру, имели хорошие возможности, чтобы забить.
Наша команда много бегала как в атаку, так и в оборону, мы старались играть компактно. Нужно разобрать игру, проанализировать. Было много хороших моментов».
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу отбора ЧМ-2026 против Азербайджана, который состоится 9 сентября в Баку.
