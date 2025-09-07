Назар ВОЛОШИН: «Волновался, но не очень сильно. У нас были моменты забить»

В стартовом туре квалификации ЧМ-2026 сборная Украины под руководством Сергея Реброва во Вроцлаве уступила сборной Франции (0:2).

В этом матче в составе национальной команды дебютировал хавбек Назар Волошин. После игры он поделился своими впечатлениями:

Назар Волошин: «Волновался, но не очень сильно. Вышел на пять минут, но, честно говоря, тяжело было выходить на замену в таком поединке.

Ещё не разогнался, а все остальные уже на ходу. Тяжёлый матч для сборной, но были моменты, когда мы контролировали игру, имели хорошие возможности, чтобы забить.

Наша команда много бегала как в атаку, так и в оборону, мы старались играть компактно. Нужно разобрать игру, проанализировать. Было много хороших моментов».