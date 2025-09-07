Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина
Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2025, 18:16 |
191
0

Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина

Три украинца, которые играли против Франции, имеют в своем активе 50+ матчей за сборную

07 сентября 2025, 18:16 |
191
0
Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Как мы уже сообщали ранее, Илья Забарный в матче против сборной Франции стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, который сыграл 50 матчей за национальную команду.

По количеству сыгранных матчей Забарный догнал Артема Милевского (по 50).

Кроме Забарного, в поединке против французов за Украину сыграли еще два игрока, имеющие в своем активе 50+ матчей.

Николай Матвиенко сыграл свой 78-й матч, Александр Зинченко – 74-й (догнал Андрея Воронина по количеству сыгранных игр):

  • 87 – Евгений Коноплянка
  • 87 – Тарас Степаненко
  • 78 – Николай Матвиенко

  • 75 – Сергей Ребров
  • 74 – Андрей Воронин
  • 74 – Александр Зинченко

  • 52 – Олег Лужный
  • 51 – Евгений Хачериди
  • 50 – Артем Милевский
  • 50 – Илья Забарный
По теме:
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Азербайджан – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Сборная Украины отправилась на матч с Азербайджаном
сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу статистика Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный Артем Милевский Николай Матвиенко Тарас Степаненко Александр Зинченко Андрей Воронин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07 сентября 2025, 00:55 17
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке

В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07 сентября 2025, 07:55 16
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда

Семья легенды футбола не может поделить квартиру

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Полузащитник Шахтера: «Мы с ребятами вообще не видим жен и детей»
Футбол | 07.09.2025, 14:51
Полузащитник Шахтера: «Мы с ребятами вообще не видим жен и детей»
Полузащитник Шахтера: «Мы с ребятами вообще не видим жен и детей»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
Футбол | 07.09.2025, 17:32
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 26
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 8
Бокс
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем