Сборная УКРАИНЫ07 сентября 2025, 18:16 |
191
0
Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина
Три украинца, которые играли против Франции, имеют в своем активе 50+ матчей за сборную
07 сентября 2025, 18:16 |
191
0
Как мы уже сообщали ранее, Илья Забарный в матче против сборной Франции стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, который сыграл 50 матчей за национальную команду.
По количеству сыгранных матчей Забарный догнал Артема Милевского (по 50).
Кроме Забарного, в поединке против французов за Украину сыграли еще два игрока, имеющие в своем активе 50+ матчей.
Николай Матвиенко сыграл свой 78-й матч, Александр Зинченко – 74-й (догнал Андрея Воронина по количеству сыгранных игр):
- 87 – Евгений Коноплянка
- 87 – Тарас Степаненко
- 78 – Николай Матвиенко
- 75 – Сергей Ребров
- 74 – Андрей Воронин
- 74 – Александр Зинченко
- 52 – Олег Лужный
- 51 – Евгений Хачериди
- 50 – Артем Милевский
- 50 – Илья Забарный
