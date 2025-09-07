Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина

Как мы уже сообщали ранее, Илья Забарный в матче против сборной Франции стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, который сыграл 50 матчей за национальную команду.

По количеству сыгранных матчей Забарный догнал Артема Милевского (по 50).

Кроме Забарного, в поединке против французов за Украину сыграли еще два игрока, имеющие в своем активе 50+ матчей.

Николай Матвиенко сыграл свой 78-й матч, Александр Зинченко – 74-й (догнал Андрея Воронина по количеству сыгранных игр):

87 – Евгений Коноплянка

87 – Тарас Степаненко

78 – Николай Матвиенко

75 – Сергей Ребров

74 – Андрей Воронин

74 – Александр Зинченко