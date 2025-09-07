Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 15:11
Полесье оштрафовало голкипера за лишний вес. Он назвал сумму штрафа

Никита Федотов рассказал о самом большом штрафе в профессиональной карьере

Instagram. Никита Федотов

Украинский голкипер Никита Федотов рассказал, что во время выступлений в составе житомирского «Полесья» получил наибольший штраф в профессиональной карьере. Футболист был оштрафован за наличие лишнего веса.

– Каким был самый большой штраф за карьеру?

– 2000 гривен за лишний вес в Полесье, – сказал Федотов.

Федотов провел за Полесье один официальный матч (один пропущенный гол). После ухода из житомирского коллектива он выступал за чешский MSM (2020), испанские клубы Монтихо (2020-2022) и Понферрадина Б (2022-2023) и команду ЮКСА из Тарасовки (2023-2025).

