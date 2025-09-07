Валерий ЧЕРНЫЙ: «Надеялись, что поединок состоится»
Наставник ФК «Чернигов» прокомментировал перенос матча с «Левым Берегом»
В матче пятого тура Первой лиги «Чернигов» должен был сыграть с «Левым Берегом». Но из-за длительной воздушной тревоги поединок так и не начался. Ситуацию с переносом матча прокомментировал главный тренер «Чернигова» Валерий Черный.
– Валерий Анатольевич, к сожалению, матч с Левым Берегом не состоялся. Как вы отреагировали на такое решение?
– Это коллегиальное решение. Есть Регламент, который мы выполняем. Конечно, мы готовились, хотели сыграть, тем более очень давно не играли дома и проиграли последний матч не по игре. Надеялись, что поединок состоится, многие зрители уже были на трибунах. Но есть как есть – будем готовиться дальше.
– Какое настроение в команде из-за переноса матча?
– Нормальная, рабочая обстановка. Чтобы не выпадать из игрового тонуса, мы проведем двусторонку и будем планомерно готовиться к Буковине.
– Насколько такие тревоги истощают игроков?
– Конечно, это такая штука, к которой сложно привыкнуть. Ребята хотели сыграть, хотели получить результат. Всё в одинаковых условиях. Да, на всех это влияет по разному, но свой отпечаток накладывает.
– Что бы вы хотели сказать болельщикам?
– Во-первых, я хотел бы поблагодарить их за то, что такое количество уже было на трибунах. И еще хотел бы попросить их обязательно прийти на наш следующий матч, не важно, будет ли это кубок или чемпионат. Мы играем для вас.
