Валерий ЧЕРНЫЙ: «Надеялись, что поединок состоится»

В матче пятого тура Первой лиги «Чернигов» должен был сыграть с «Левым Берегом». Но из-за длительной воздушной тревоги поединок так и не начался. Ситуацию с переносом матча прокомментировал главный тренер «Чернигова» Валерий Черный.

– Валерий Анатольевич, к сожалению, матч с Левым Берегом не состоялся. Как вы отреагировали на такое решение?

– Это коллегиальное решение. Есть Регламент, который мы выполняем. Конечно, мы готовились, хотели сыграть, тем более очень давно не играли дома и проиграли последний матч не по игре. Надеялись, что поединок состоится, многие зрители уже были на трибунах. Но есть как есть – будем готовиться дальше.

– Какое настроение в команде из-за переноса матча?

– Нормальная, рабочая обстановка. Чтобы не выпадать из игрового тонуса, мы проведем двусторонку и будем планомерно готовиться к Буковине.

– Насколько такие тревоги истощают игроков?

– Конечно, это такая штука, к которой сложно привыкнуть. Ребята хотели сыграть, хотели получить результат. Всё в одинаковых условиях. Да, на всех это влияет по разному, но свой отпечаток накладывает.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам?

– Во-первых, я хотел бы поблагодарить их за то, что такое количество уже было на трибунах. И еще хотел бы попросить их обязательно прийти на наш следующий матч, не важно, будет ли это кубок или чемпионат. Мы играем для вас.