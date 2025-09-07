Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Надеялись, что поединок состоится»

Наставник ФК «Чернигов» прокомментировал перенос матча с «Левым Берегом»

Валерий ЧЕРНЫЙ: «Надеялись, что поединок состоится»
ФК Чернигов. Валерий Черный

В матче пятого тура Первой лиги «Чернигов» должен был сыграть с «Левым Берегом». Но из-за длительной воздушной тревоги поединок так и не начался. Ситуацию с переносом матча прокомментировал главный тренер «Чернигова» Валерий Черный.

– Валерий Анатольевич, к сожалению, матч с Левым Берегом не состоялся. Как вы отреагировали на такое решение?

– Это коллегиальное решение. Есть Регламент, который мы выполняем. Конечно, мы готовились, хотели сыграть, тем более очень давно не играли дома и проиграли последний матч не по игре. Надеялись, что поединок состоится, многие зрители уже были на трибунах. Но есть как есть – будем готовиться дальше.

– Какое настроение в команде из-за переноса матча?

– Нормальная, рабочая обстановка. Чтобы не выпадать из игрового тонуса, мы проведем двусторонку и будем планомерно готовиться к Буковине.

– Насколько такие тревоги истощают игроков?

– Конечно, это такая штука, к которой сложно привыкнуть. Ребята хотели сыграть, хотели получить результат. Всё в одинаковых условиях. Да, на всех это влияет по разному, но свой отпечаток накладывает.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам?

– Во-первых, я хотел бы поблагодарить их за то, что такое количество уже было на трибунах. И еще хотел бы попросить их обязательно прийти на наш следующий матч, не важно, будет ли это кубок или чемпионат. Мы играем для вас.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев перенос матчей Валерий Черный воздушная тревога
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
