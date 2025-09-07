Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины было два отличных момента»
Коуч сборной Франции прокомментировал победу в матче квалификации ЧМ
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Украиной (2:0) во Вроцлаве в матче отбора на ЧМ-2026:
«Этот матч как возвращение в школу, и сразу – против сильной команды, поэтому очень приятно начать сезон с победы.
Мы хорошо провели первый тайм, но должны были забивать больше, чем один мяч. Во втором тайме у нас было меньше сил, меньше энергии, мы были менее агрессивны в борьбе.
Тем не менее, считаю, что мы контролировали ситуацию на поле. Не думаю, что в нашей игре был какой-то спад, скорее, соперник проявил свою силу.
Мы победили, не пропустили, но у сборной Украины было два отличных момента».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» рассматривают иск против УАФ
Что правда, тут же Евангелос Маринакис нарвался на возражения от Бориса Джонсона