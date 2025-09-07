Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
07 сентября 2025, 03:45 | Обновлено 07 сентября 2025, 03:47
0

Анисимова пояснила, почему проиграла Соболенко в финале US Open 2025

Аманда провела пресс-конференцию после финального матча мейджора в Нью-Йорке

Анисимова пояснила, почему проиграла Соболенко в финале US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Девятая ракетка мира Аманда Анисимова провела пресс-конференцию после поражения Арине Соболенко в финале US Open 2025:

– Поздравляю с отличным выступлением. Хочу задать два коротких вопроса. Что значит иметь такую мощную поддержку трибун? Думаю, раньше вы не испытывали ничего подобного. И второй: сделали ли последние два месяца вас еще более голодной до тенниса?

– Это была потрясающая атмосфера, и я старалась наслаждаться ею максимально. Особенно во втором сете, когда я начала возвращаться в игру, они очень поддерживали меня, и это сильно помогло удержаться в матче. Я была очень мотивирована и действительно хотела дать себе лучший шанс в финале. Конечно, выход в финал – это особенное достижение, но было бы исполнением мечты пройти весь путь до конца. Но да, я, конечно, мотивирована и надеюсь продолжать усердно работать, чтобы давать себе все больше возможностей играть в финалах.

– Поздравляю с турниром. Хотела спросить о том, что, как мне показалось, вы сказали в своей речи. Думаю, вы сказали: «Сегодня я недостаточно боролась за свои мечты». Не могли бы вы объяснить, что имели в виду? Потому что выглядело так, что вы боролись.

– Я не знаю. У меня было ощущение, что на протяжении матча я не показывала свой лучший теннис. В финалах я часто нервничаю, и это то, над чем я работаю. Но мне хотелось бы сыграть более агрессивно. А она играла потрясающе – очень агрессивно и делала все правильно, поэтому сегодня мне было крайне тяжело. Но я проиграла, значит, сделала недостаточно – такова реальность, и мне нужно это принять. Думаю, если бы я боролась упорнее, то дала бы себе больше шансов, но сегодня я ощущала себя скорее пассажиром.

– У вас было намного больше виннеров, чем у нее. Чувствовали ли вы, что вы больше диктовали игру и загоняли ее в оборону?

– Я не знаю. Совсем так не чувствовалось. Я ощущала, что меня постоянно подгоняли, и было очень трудно поймать ритм или завладеть инициативой. Конечно, я знала, что должна играть более агрессивно, если хочу победить. Но сегодня это было невероятно трудно. Я старалась остаться в матче и найти способ усложнить ей игру. Но розыгрыши были очень короткими, и это было тяжело. Я даже не заметила, что у меня оказалось больше виннеров, чем у нее.

– Вы выглядели недовольной, когда вбрасывали мяч на подаче. Это было из-за крыши или из-за света? Что мешало вам?

– Я никогда не играла на этом корте днем при закрытой крыше, и все было буквально белым – я не видела мяч при подаче на протяжении всего матча. Уже на разминке я поняла: это станет для меня серьезной проблемой. Я не знала, что делать, никакого способа подстроиться не было, потому что я просто не видела мяч. Это стало настоящим шоком для меня, ведь если я не могу держать свою подачу, то оставаться в матче будет крайне трудно. Теперь я это знаю, и смогу учитывать на других турнирах, но сегодня это было невероятно неприятно. Я никак этого не ожидала, и это сделало мою подачу крайне сложной.

– Вы говорили, что чувствовали усталость перед прошлым финалом. А как было в этот раз?

– В этот раз я чувствовала себя нормально. Конечно, я в основном нервничала, но я извлекла уроки из предыдущего финала на GS и знала, что нужно делать. Я относилась к этому так, будто у меня каждый день марафон, и готовилась к этому. Тренировалась максимально усердно, несмотря на усталость, старалась делать все правильно, чтобы дать себе наилучший шанс на победу. Но этого оказалось недостаточно. Хотя физически сегодня я чувствовала себя лучше.

– Ранее на турнире вы говорили, что используете практики осознанности. Можете рассказать, как это работает иногда помогает, а иногда сложнее?

– Да, каждый матч, конечно, разный. Но я всегда стараюсь это использовать: практикую различные методы осознанности, техники, которые помогают успокоить нервную систему, сохранить энергию и позитивный настрой во время матча. Думаю, я честно делала все возможное в этом плане. Кроме того, последние две недели я постоянно слышала про Уимблдон, и справилась с этим очень неплохо. Я пыталась все переломить для себя, и сегодняшний финал был лучше, чем предыдущий. Но снова – матч был крайне трудным, соперница усложняла мне жизнь, хотя я делала все то же самое, что и раньше.

– Вы много раз играли с Ариной за последние годы. Было ли сегодня что-то неожиданное с ее стороны? И еще – почему ее так трудно обыграть на тай-брейках? У нее потрясающий показатель в этом сезоне.

– Она с самого начала показывала великолепный теннис. Она первая ракетка мира, и способна играть фантастически – сегодня именно так и было. Отдаю ей все заслуги. У меня тоже хороший показатель на тай-брейках, но сегодня я не показывала лучшую игру, и снова не могла подать. Именно поэтому она – номер один. И именно это я сказала в своей речи: я искренне восхищаюсь ею. Она очень много работает, и поэтому находится там, где находится. У нас было много тяжелых матчей. Жаль, что сегодня не получилось затянуть игру дальше, но так уж вышло.

– Поздравляю с очередным отличным выступлением. С учетом всех ваших успехов в этом году, теперь у вас, вероятно, впервые есть шанс попасть на Итоговый турнир WTA. Как это меняет ваши ощущения перед осенью и что для вас значит быть частью элиты женского тенниса?

– Это действительно была моя цель с начала года. Мы с моим агентом даже шутили об этом, что это станет моей целью, хотя в начале сезона казалось недостижимым. А теперь у меня есть шанс отобраться и сыграть там. Это очень особенное ощущение. Но сейчас трудно думать об осени или о чем-то таком, потому что поражение сегодня оказалось очень тяжелым.

Аманда Анисимова Арина Соболенко пресс-конференция US Open 2025
