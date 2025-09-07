АНИСИМОВА: «Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свои мечты»

Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после проигранного финала US Open 2025 Арине Соболенко:

«Это было замечательное лето. Я имею в виду, проиграть два финала подряд – это здорово, но в то же время невероятно тяжело. Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свои мечты. Но хочу поздравить Арину. Ты потрясающая. Я знаю, что мне постоянно приходится играть против тебя, но я в восторге от всего, чего ты достигла, и ты продолжаешь добиваться невероятных вещей. Так что большие поздравления тебе и твоей команде. Вы потрясающие.

Спасибо всем, кто пришел и поддерживал меня на моем домашнем турнире все эти две недели. Это были невероятные дни, и я просто обожаю играть здесь. Для меня всегда было мечтой выйти в финал US Open. Так что огромное спасибо всем, кто сделал это возможным.

Я хочу сказать огромное спасибо моей команде. Вы невероятные, и вы помогли мне дойти до этого этапа. Это было безумное-безумное путешествие. Огромное спасибо моей семье и всем, кто является частью моей жизни и для меня как семья. Всем моим спонсорам, моей агенции IMG, которая тоже стала для меня семьей и была со мной на протяжении всего этого безумного пути. Так что огромное спасибо всем. Я люблю вас, ребята».

Аманда провела второй финальный матч на Grand Slam. В июле она уступила Иге Свентек в поединке за трофей Уимблдона.