ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam
6 сентября Аманда проиграла Арине Соболенко в решающем поединке US Open 2025
6 сентября Аманда Анисимова (США, WTA 9) проиграла «нейтральной» первой ракетке мира Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2025 со счетом 3:6, 6:7 (3:7).
После завершения встречи Аманда не сдержала слез. Для нее это был второй решающий поединок на мейджорах. В июле она уступила Иге Свентек 0:6, 0:6 в матче за трофей Уимблдона.
Анисимова на US Open успела пройти Кимберли Биррелл, Майю Джойнт, Жаклин Кристиан, Беатрис Хаддад Майю, Игу Свентек и Наоми Осаку.
С понедельника Аманда дебютирует в топ-5 и станет четвертой ракеткой мира.
Hate to see Amanda Anisimova looking so heartbroken after her loss at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025
Very sweet of Stacey Allaster to comfort her
Reaching back to back Grand Slam finals after everything she’s overcome is just incredible
There’s so much to be proud of ❤️
