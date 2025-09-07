Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam
US Open
07 сентября 2025, 02:28 |
100
0

ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam

6 сентября Аманда проиграла Арине Соболенко в решающем поединке US Open 2025

07 сентября 2025, 02:28 |
100
0
ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

6 сентября Аманда Анисимова (США, WTA 9) проиграла «нейтральной» первой ракетке мира Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2025 со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

После завершения встречи Аманда не сдержала слез. Для нее это был второй решающий поединок на мейджорах. В июле она уступила Иге Свентек 0:6, 0:6 в матче за трофей Уимблдона.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Анисимова на US Open успела пройти Кимберли Биррелл, Майю Джойнт, Жаклин Кристиан, Беатрис Хаддад Майю, Игу Свентек и Наоми Осаку.

С понедельника Аманда дебютирует в топ-5 и станет четвертой ракеткой мира.

ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam

По теме:
US Open 2025. Призовые по раундам
АНИСИМОВА: «Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свои мечты»
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
фото Аманда Анисимова Арина Соболенко US Open 2025 эмоции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06 сентября 2025, 11:03 17
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира

Что правда, тут же Евангелос Маринакис нарвался на возражения от Бориса Джонсона

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06 сентября 2025, 20:23 9
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Футбол | 06.09.2025, 21:17
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
Теннис | 06.09.2025, 21:19
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 11
Бокс
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 27
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 298
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем