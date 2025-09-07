Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
US Open
07 сентября 2025, 02:10 |
89
0

Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Финал US Open 2025. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата США 2025

07 сентября 2025, 02:10 |
89
0
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

6 сентября американская теннисистка Аманда Анисимова проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2025.

Американка уступила со счетом 3:6, 6:7 (3:7) за 1 час и 36 минут. Анисимова в четвертый раз потерпела поражение от Соболенко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Аманда провела второй финал Grand Slam в карьере. В середине июля в решающем поединке Уимблдона ее одолела Ига Свентек.

🏆 US Open 2025. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [8] – 6:3, 7:6 (7:3)

Видеообзор матча

По теме:
US Open 2025. Призовые по раундам
АНИСИМОВА: «Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свои мечты»
ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam
Аманда Анисимова Арина Соболенко теннисные видеообзоры US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Футбол | 06 сентября 2025, 18:59 1
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель

В ПСЖ недовольны отношением к своей звезде

Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Футбол | 06 сентября 2025, 06:23 4
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина

Сине-желтая команда в польском Вроцлаве уступила команде Франции

Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06.09.2025, 11:03
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
Теннис | 06.09.2025, 21:19
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Футбол | 06.09.2025, 21:17
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 298
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем