Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата США 2025
6 сентября американская теннисистка Аманда Анисимова проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2025.
Американка уступила со счетом 3:6, 6:7 (3:7) за 1 час и 36 минут. Анисимова в четвертый раз потерпела поражение от Соболенко.
Аманда провела второй финал Grand Slam в карьере. В середине июля в решающем поединке Уимблдона ее одолела Ига Свентек.
🏆 US Open 2025. Финал
🏳️ Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [8] – 6:3, 7:6 (7:3)
Видеообзор матча
