Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Финал US Open 2025. Видеообзор матча

6 сентября американская теннисистка Аманда Анисимова проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2025.

Американка уступила со счетом 3:6, 6:7 (3:7) за 1 час и 36 минут. Анисимова в четвертый раз потерпела поражение от Соболенко.

Аманда провела второй финал Grand Slam в карьере. В середине июля в решающем поединке Уимблдона ее одолела Ига Свентек.

🏆 US Open 2025. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [8] – 6:3, 7:6 (7:3)

Видеообзор матча