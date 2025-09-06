Эксперт: «С Азербайджаном Украине нужно забить быстрый гол»

Украинский тренер Николай Цимбал, который работал с отечественными командами и на Кипре, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от старта подопечных Сергея Реброва в отборочном цикле ЧМ 2026 года по футболу:

– Противостояние с Францией во Вроцлаве уже стало историей. На мой взгляд, счет по игре. В первом тайме подопечные Дешама быстро выйдя вперед, могли забивать еще и, как говорится, спокойно закрыть игру. Но фарт был на стороне номинальных хозяев.

Однако после перерыва ситуация на поле несколько изменилась и где-то уже нашим не повезло.

– Как правило, в спаренных матчах наша сборная лучше проводит первый. Чего же тогда от нее ждать в следующий вторник в противостоянии с Азербайджаном в Баку?

– Все же, не надо забывать, что нашим соперником была топ-сборная и, по моему мнению, второй тайм подопечные Сергея Реброва могут записать себе в актив. Почему провалили первый тайм? Видимо, из-за чрезмерного волнения, так бывает, когда хочешь сыграть как можно лучше, но по разным причинам это не удается.

– Кто из участников матча в Баку будет в лучшей физической форме?

– Думаю, что незначительное преимущество будет на нашей стороне, ведь азербайджанцам пришлось преодолевать многочасовой перелет из Рейкьявика. Также в эмоциональном аспекте украинцы в выигрышном положении. Хорошо провели второй тайм с французами, тогда как азербайджанцы были разгромлены в поединке с Исландией. Это наши «козыри» и главное, что у украинцев более сбалансированный состав.

Кстати, как по мне, в Баку нельзя затягивать с взятием ворот хозяев. Потому что обратил внимание на то, что после пропущенного мяча азербайджанцы начинают действовать авантюрно, не соблюдают игровую дисциплину, что приводит к угрозам их владениям. Следует помнить, что хозяева часто используют тактику мелких фолов, симулируют, чтобы вывести из равновесия оппонента. К этому нашим следует быть готовыми, но очень важно забить быстрый гол.