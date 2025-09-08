Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Шевченко нашел лучшую мотивацию для сборной Украины

Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов»

Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов». Ситуацию прокомментировал легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко.

«Это лучшая мотивация для ребят сегодня. Чтобы они почувствовали: вовлеченность и причастность — это мы. Мы — одна нация, одна страна. Ребята, большое спасибо за то, что вы делаете!

Для футболистов это будет лучшей мотивацией сегодня. Выйти как единый фронт, как единая страна, как одна семья и работать сегодня. Поэтому спасибо вам. Слава Украине!» — сказал Шевченко.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
