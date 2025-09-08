Шевченко нашел лучшую мотивацию для сборной Украины

Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов». Ситуацию прокомментировал легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко.

«Это лучшая мотивация для ребят сегодня. Чтобы они почувствовали: вовлеченность и причастность — это мы. Мы — одна нация, одна страна. Ребята, большое спасибо за то, что вы делаете!

Для футболистов это будет лучшей мотивацией сегодня. Выйти как единый фронт, как единая страна, как одна семья и работать сегодня. Поэтому спасибо вам. Слава Украине!» — сказал Шевченко.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.