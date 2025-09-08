Шевченко нашел лучшую мотивацию для сборной Украины
Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов»
Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов». Ситуацию прокомментировал легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко.
«Это лучшая мотивация для ребят сегодня. Чтобы они почувствовали: вовлеченность и причастность — это мы. Мы — одна нация, одна страна. Ребята, большое спасибо за то, что вы делаете!
Для футболистов это будет лучшей мотивацией сегодня. Выйти как единый фронт, как единая страна, как одна семья и работать сегодня. Поэтому спасибо вам. Слава Украине!» — сказал Шевченко.
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
