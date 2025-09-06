Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Англия никогда в истории не проигрывала сборной Андорры
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 18:46 | Обновлено 06 сентября 2025, 18:53
За все время эти национальные команды встречались на футбольном поле семь раз

Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная команда Англии никогда в истории не терпела поражения от сегодняшнего соперника – сборной Андорры.

6 сентября состоится игра отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Англии и Андорры. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

Этот поединок станет восьмым в истории противостояний команд. Во всех семи предыдущих матчах победу одерживали англичане.

Интересно отметить, что английский форвард Гарри Кейн забивал в каждом из последних пяти поединков за сборную. В игре против Андорры он может в четвертый раз в карьере продлить результативную серию до шести матчей подряд.

Дмитрий Банар
