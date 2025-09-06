Идут переговоры. Инсинье близок к возвращению в Серию А
Итальянский футболист может присоединиться к «Лацио»
Итальянский вингер Лоренцо Инсинье привлекает внимание «Лацио». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, римский клуб ведет переговоры с 34-летним футболистом, который летом стал свободным агентом после окончания контракт с «Торонто». Главным препятствием пока что является зарплата игрока.
В прошедшем сезоне Лоренцо Инсинье провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.
Ранее «Торонто» проиграл «Нью-Йорк Сити» после ухода Инсинье.
