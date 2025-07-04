Без лидера тяжело. Торонто проиграл Нью-Йорк Сити после ухода Инсинье
Команда на выезде уступила со счетом 1:3
Ночью, 4 июля, состоялся матч MLS в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Сити» встретился с клубом «Торонто».
Местом проведения игры стала арена «Янки Стэдиум» в Нью-Йорке.
Хозяева первыми открыли счет в матче, забив на 20-й минуте. После перерыва «Нью-Йорк Сити» продолжил давить на соперника и это дало свои плоды, второй мяч был забит в ворота «Торонто». Гости лишь на 70-й минуте сократили отставание, однако через пару мгновений пропустили уже третий мяч.
В итоге «Нью-Йорк Сити» оформил комфортную победу со счетом 3:1. Благодаря триумфу клуб поднялся на шестую строчку в таблице (31 балл), «Торонто» до сих пор 13-е (17 очков).
MLS. Восточная конференция, 4 июля
«Нью-Йорк Сити» – «Торонто» – 3:1
Голы: Вольф, 20, Иленич, 49, О'тул, 74 – Ромеро, 70 (автогол)
Турнирная таблица:
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|20
|12
|4
|4
|35 - 20
|06.07.25 03:30 Нэшвилл - Филадельфия Юнион30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Даллас 0:0 Филадельфия Юнион29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион
|40
|2
|Цинциннати
|20
|12
|3
|5
|31 - 26
|06.07.25 02:30 Цинциннати - Чикаго Файр29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 Цинциннати 3:3 Даллас
|39
|3
|Нэшвилл
|20
|11
|5
|4
|36 - 23
|06.07.25 03:30 Нэшвилл - Филадельфия Юнион29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл
|38
|4
|Коламбус Крю
|20
|10
|7
|3
|33 - 26
|07.07.25 00:00 Сиэтл Саундерс - Коламбус Крю30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл
|37
|5
|Орландо Сити
|20
|9
|6
|5
|37 - 26
|06.07.25 02:15 Шарлотт - Орландо Сити29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити
|33
|6
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|4
|7
|27 - 22
|13.07.25 02:30 Шарлотт - Нью-Йорк Сити04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Нью-Йорк Сити 0:3 Хьюстон Динамо
|31
|7
|Интер Майами
|16
|8
|5
|3
|36 - 27
|06.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами19.05.25 Интер Майами 0:3 Орландо Сити15.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Интер Майами
|29
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|8
|5
|7
|32 - 24
|06.07.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт
|29
|9
|Чикаго Файр
|19
|8
|4
|7
|38 - 34
|06.07.25 02:30 Цинциннати - Чикаго Файр29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр
|28
|10
|Шарлотт
|20
|8
|1
|11
|32 - 34
|06.07.25 02:15 Шарлотт - Орландо Сити29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт
|25
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|6
|6
|6
|24 - 21
|06.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
|24
|12
|ДС Юнайтед
|20
|4
|6
|10
|17 - 39
|06.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
|18
|13
|Торонто
|20
|4
|5
|11
|23 - 28
|13.07.25 02:30 Торонто - Атланта Юнайтед04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион
|17
|14
|Атланта Юнайтед
|19
|4
|5
|10
|22 - 37
|06.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати
|17
|15
|Монреаль Импакт
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|06.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Интер Майами29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт
|14
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