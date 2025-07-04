Без лидера тяжело. Торонто проиграл Нью-Йорк Сити после ухода Инсинье

Ночью, 4 июля, состоялся матч MLS в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Сити» встретился с клубом «Торонто».

Местом проведения игры стала арена «Янки Стэдиум» в Нью-Йорке.

Хозяева первыми открыли счет в матче, забив на 20-й минуте. После перерыва «Нью-Йорк Сити» продолжил давить на соперника и это дало свои плоды, второй мяч был забит в ворота «Торонто». Гости лишь на 70-й минуте сократили отставание, однако через пару мгновений пропустили уже третий мяч.

В итоге «Нью-Йорк Сити» оформил комфортную победу со счетом 3:1. Благодаря триумфу клуб поднялся на шестую строчку в таблице (31 балл), «Торонто» до сих пор 13-е (17 очков).

MLS. Восточная конференция, 4 июля

«Нью-Йорк Сити» – «Торонто» – 3:1

Голы: Вольф, 20, Иленич, 49, О'тул, 74 – Ромеро, 70 (автогол)

Турнирная таблица: