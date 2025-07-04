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МЛС США
Нью-Йорк Сити
04.07.2025 02:30 – FT 3 : 1
Торонто
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Major League Soccer
04 июля 2025, 08:49 | Обновлено 04 июля 2025, 08:52
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Без лидера тяжело. Торонто проиграл Нью-Йорк Сити после ухода Инсинье

Команда на выезде уступила со счетом 1:3

04 июля 2025, 08:49 | Обновлено 04 июля 2025, 08:52
112
0
Без лидера тяжело. Торонто проиграл Нью-Йорк Сити после ухода Инсинье
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 4 июля, состоялся матч MLS в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Сити» встретился с клубом «Торонто».

Местом проведения игры стала арена «Янки Стэдиум» в Нью-Йорке.

Хозяева первыми открыли счет в матче, забив на 20-й минуте. После перерыва «Нью-Йорк Сити» продолжил давить на соперника и это дало свои плоды, второй мяч был забит в ворота «Торонто». Гости лишь на 70-й минуте сократили отставание, однако через пару мгновений пропустили уже третий мяч.

В итоге «Нью-Йорк Сити» оформил комфортную победу со счетом 3:1. Благодаря триумфу клуб поднялся на шестую строчку в таблице (31 балл), «Торонто» до сих пор 13-е (17 очков).

MLS. Восточная конференция, 4 июля

«Нью-Йорк Сити» – «Торонто» – 3:1

Голы: Вольф, 20, Иленич, 49, О'тул, 74 – Ромеро, 70 (автогол)

Турнирная таблица:

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 20 12 4 4 35 - 20 06.07.25 03:30 Нэшвилл - Филадельфия Юнион30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Даллас 0:0 Филадельфия Юнион29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион 40
2 Цинциннати 20 12 3 5 31 - 26 06.07.25 02:30 Цинциннати - Чикаго Файр29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 Цинциннати 3:3 Даллас 39
3 Нэшвилл 20 11 5 4 36 - 23 06.07.25 03:30 Нэшвилл - Филадельфия Юнион29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл 38
4 Коламбус Крю 20 10 7 3 33 - 26 07.07.25 00:00 Сиэтл Саундерс - Коламбус Крю30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл 37
5 Орландо Сити 20 9 6 5 37 - 26 06.07.25 02:15 Шарлотт - Орландо Сити29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити 33
6 Нью-Йорк Сити 20 9 4 7 27 - 22 13.07.25 02:30 Шарлотт - Нью-Йорк Сити04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Нью-Йорк Сити 0:3 Хьюстон Динамо 31
7 Интер Майами 16 8 5 3 36 - 27 06.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами19.05.25 Интер Майами 0:3 Орландо Сити15.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Интер Майами 29
8 Нью-Йорк Ред Буллз 20 8 5 7 32 - 24 06.07.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт 29
9 Чикаго Файр 19 8 4 7 38 - 34 06.07.25 02:30 Цинциннати - Чикаго Файр29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр 28
10 Шарлотт 20 8 1 11 32 - 34 06.07.25 02:15 Шарлотт - Орландо Сити29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт 25
11 Нью-Инглэнд Революшн 18 6 6 6 24 - 21 06.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн 24
12 ДС Юнайтед 20 4 6 10 17 - 39 06.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн 18
13 Торонто 20 4 5 11 23 - 28 13.07.25 02:30 Торонто - Атланта Юнайтед04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион 17
14 Атланта Юнайтед 19 4 5 10 22 - 37 06.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати 17
15 Монреаль Импакт 20 3 5 12 17 - 36 06.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Интер Майами29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт 14
Полная таблица

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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