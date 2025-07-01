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Major League Soccer
01 июля 2025, 18:45 | Обновлено 01 июля 2025, 18:48
891
0

Больше только у Месси. Два игрока с топ-зарплатами покидают МЛС

Инсинье и Бернардески ушли из Торонто

01 июля 2025, 18:45 | Обновлено 01 июля 2025, 18:48
891
0
Больше только у Месси. Два игрока с топ-зарплатами покидают МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Состав клуба МЛС Торонто покинули известные итальянские полузащитники Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье.

Сообщается, что оба разорвали свои контракты по соглашению с клубом, хотя входят в число игроков с наибольшей зарплатой в чемпионате.

Больше Инсинье в МЛС зарабатывает только Лионель Месси – Лоренцо получал около 15,4 миллиона долларов. Бернардески с зарплатой в 6,2 миллиона входит в топ-6 рейтинга.

Ранее сообщалось, что 31-летний Бернардески и 34-летний Инсинье готовы вернуться в Европу.

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Major League Soccer (MLS) Лоренцо Инсинье Федерико Бернардески Торонто (MLS) трансферы Лионель Месси
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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