Больше только у Месси. Два игрока с топ-зарплатами покидают МЛС

Состав клуба МЛС Торонто покинули известные итальянские полузащитники Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье.

Сообщается, что оба разорвали свои контракты по соглашению с клубом, хотя входят в число игроков с наибольшей зарплатой в чемпионате.

Больше Инсинье в МЛС зарабатывает только Лионель Месси – Лоренцо получал около 15,4 миллиона долларов. Бернардески с зарплатой в 6,2 миллиона входит в топ-6 рейтинга.

Ранее сообщалось, что 31-летний Бернардески и 34-летний Инсинье готовы вернуться в Европу.