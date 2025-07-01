Major League Soccer01 июля 2025, 18:45 | Обновлено 01 июля 2025, 18:48
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Больше только у Месси. Два игрока с топ-зарплатами покидают МЛС
Инсинье и Бернардески ушли из Торонто
01 июля 2025, 18:45 | Обновлено 01 июля 2025, 18:48
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Состав клуба МЛС Торонто покинули известные итальянские полузащитники Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье.
Сообщается, что оба разорвали свои контракты по соглашению с клубом, хотя входят в число игроков с наибольшей зарплатой в чемпионате.
Больше Инсинье в МЛС зарабатывает только Лионель Месси – Лоренцо получал около 15,4 миллиона долларов. Бернардески с зарплатой в 6,2 миллиона входит в топ-6 рейтинга.
Ранее сообщалось, что 31-летний Бернардески и 34-летний Инсинье готовы вернуться в Европу.
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