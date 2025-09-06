Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 14:27 | Обновлено 06 сентября 2025, 14:41
Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера в отборе на ЧМ

Генсек АФФА пригрозил увольнением из сборной Азербайджана Фернанду Сантушу

Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера в отборе на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч первого тура отбора на ЧМ-2026, в котором встретились сборные Исландии и Азербайджана. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:0.

После этого противостояния генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев раскритиковал главного тренера сборной Фернанду Сантуша и пригрозил тому увольнением:

«Мне одновременно нечего говорить, но вместе с тем хочется многое сказать. Эти ребята не заслуживают такого руководства и результата. С уважением относимся к сопернику, но, если мы играем так с этой командой, и сидим в обороне с первых минут, то это наши проблемы.

Система была выбрана неверной. Тренер не справился с домашней работой. Отношение со стороны тренера к азербайджанскому футболу и народу ужасное.

Послушаем после игры Сантуша на пресс-конференции. Я жду чтобы этот человек взял ответственность. Такой трусливый футбол нам не нужен. Если тренер сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения», – заявил Фараджуллаев.

Во втором туре группы B сборная Азербайджана сыграет против Украины, которая в параллельном матче потерпела поражение от Франции со счетом 0:2. Команды сыграют на Республиканском стадионе в Баку.

ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Азербайджан - Украина Фернанду Сантуш
Николай Титюк Источник: Azerisport.com
