Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера в отборе на ЧМ

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч первого тура отбора на ЧМ-2026, в котором встретились сборные Исландии и Азербайджана. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:0.

После этого противостояния генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев раскритиковал главного тренера сборной Фернанду Сантуша и пригрозил тому увольнением:

«Мне одновременно нечего говорить, но вместе с тем хочется многое сказать. Эти ребята не заслуживают такого руководства и результата. С уважением относимся к сопернику, но, если мы играем так с этой командой, и сидим в обороне с первых минут, то это наши проблемы.

Система была выбрана неверной. Тренер не справился с домашней работой. Отношение со стороны тренера к азербайджанскому футболу и народу ужасное.

Послушаем после игры Сантуша на пресс-конференции. Я жду чтобы этот человек взял ответственность. Такой трусливый футбол нам не нужен. Если тренер сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения», – заявил Фараджуллаев.

Во втором туре группы B сборная Азербайджана сыграет против Украины, которая в параллельном матче потерпела поражение от Франции со счетом 0:2. Команды сыграют на Республиканском стадионе в Баку.